Kleinbus kracht in Stau-LKW: Vier Menschen sterben auf Urlauberroute

Vier Tote, zwei Verletzte und kilometerlange Staus – ein Kleinbus krachte auf der Steiermark-Autobahn in Slowenien in einen stehenden LKW.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Steiermark-Autobahn in Slowenien sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Wie die Behörden mitteilten, wurden zudem zwei Personen verletzt. Bei allen Todesopfern handelt es sich um ausländische Staatsbürger. Die Polizei in Celje, einer Stadt in Slowenien, wurde am Vormittag kurz vor 10:30 Uhr alarmiert. Der Unfall ereignete sich nahe der Ausfahrt Slovenska Konjica in Fahrtrichtung Ljubljana. Nach Angaben slowenischer Medien prallte ein Kleinbus in einen im Stau stehenden Lastwagen.

📍 Ort des Geschehens

Massive Verkehrsbehinderungen

Die Unfallfolgen führten zu massiven Verkehrsbehinderungen. Die Steiermark-Autobahn bleibt vor der Raststätte Tepanje in Richtung Ljubljana, der Hauptstadt Sloweniens, auf unbestimmte Zeit vollständig gesperrt. Autofahrer müssen mit erheblichen Staus rechnen. Eine Umleitung wurde über Regionalstraßen eingerichtet und führt über Slovenska Bistrica Süd, Vojnik und Celje Zentrum. Auch in der Gegenrichtung nach Maribor kommt es zu Behinderungen: Dort sind Fahr- und Überholspur gesperrt, der Verkehr wird über den Pannenstreifen geleitet.

Die Verzögerung zwischen Dramelj und Maribor beträgt derzeit etwa 40 Minuten.

Weiterer Unfall

Zusätzlich ereignete sich ein weiterer Verkehrsunfall an der Einfahrt Slovenska Bistrica-Süd in Richtung Ljubljana. Auch hier ist die Strecke vollständig blockiert, was zu einem Rückstau von knapp einem Kilometer führt.

Das Verkehrsinformationszentrum bestätigte die anhaltende Sperrung der Steiermark-Autobahn vor der Raststätte Tepanje in Richtung Ljubljana.