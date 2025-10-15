Neuer Bluttest soll Krebs bis zu zehn Jahre im Voraus erkennen!

Ein revolutionärer Bluttest aus Boston könnte die Krebsmedizin verändern: HPV-DeepSeek erkennt gefährliche Kopf- und Halstumoren bis zu zehn Jahre vor den ersten Symptomen.

Wissenschaftler in Boston haben einen bahnbrechenden Bluttest entwickelt, der HPV-bedingte Kopf- und Halskrebserkrankungen bis zu zehn Jahre vor dem Auftreten erster Symptome nachweisen kann. Der als HPV-DeepSeek bezeichnete Test könnte Patienten künftig weniger belastende Therapien ermöglichen und die Heilungschancen deutlich verbessern. „Unsere Studie zeigt erstmals, dass wir HPV-assoziierte Krebserkrankungen bei symptomfreien Personen viele Jahre vor einer Diagnose erkennen können“, erklärt Daniel L. Faden, der die Forschungsarbeit am Mass General Brigham Institut leitete.

In den USA gehen etwa 70 Prozent aller Krebserkrankungen im Kopf- und Halsbereich auf das Humane Papillomavirus zurück, womit diese Form die häufigste HPV-assoziierte Krebsart darstellt. Anders als beim Gebärmutterhalskrebs, der ebenfalls durch HPV verursacht wird und durch regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen frühzeitig entdeckt werden kann, existierte bisher keine Methode zur Früherkennung von Kopf- und Halstumoren. Die Erkrankung wird typischerweise erst diagnostiziert, wenn der Tumor bereits fortgeschritten ist und Beschwerden verursacht.

Eine Diagnose im Frühstadium könnte die Überlebensraten erheblich steigern.

Revolutionäre Testmethode

Das Verfahren basiert auf der Whole-Genome-Sequenzierung (vollständige Erbgut-Entschlüsselung), einem genetischen Analyseverfahren zur vollständigen Entschlüsselung des Erbguts, mit dem HPV-DNA-Fragmente im Blut identifiziert werden können. In ihrer Untersuchung analysierten die Forscher 56 Blutproben aus einer Biobank – 28 von Personen, die später an Krebs erkrankten, und 28 von gesunden Kontrollpersonen.

Der HPV-DeepSeek-Test entdeckte HPV-Tumor-DNA in 22 der 28 Proben von später Erkrankten, während alle Kontrollproben negativ ausfielen. Der früheste positive Nachweis erfolgte 7,8 Jahre vor der klinischen Diagnose.

Künstliche Intelligenz

Durch den Einsatz künstlicher Intelligenz konnte die Treffsicherheit auf 27 von 28 Fällen gesteigert werden, wobei der Test sogar Proben identifizierte, die bis zu einem Jahrzehnt vor der eigentlichen Diagnose entnommen wurden – ein eindrucksvoller Beleg für die Zuverlässigkeit des Verfahrens.

Das Forscherteam arbeitet nun an einer umfangreicheren Validierungsstudie in Zusammenarbeit mit dem National Institutes of Health (NIH), bei der Hunderte weiterer Proben untersucht werden, um die Wirksamkeit von HPV-DeepSeek an einer größeren Patientengruppe zu bestätigen.