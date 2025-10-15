15-Jähriger flüchtet mit 70 km/h auf E-Scooter – Polizei greift zu

Ein 15-jähriger E-Scooter-Fahrer lieferte sich am Dienstagabend eine gefährliche Verfolgungsfahrt mit der Grazer Polizei. Der Jugendliche fiel den Beamten gegen 18:40 Uhr auf der Annenstraße auf, als er mit seinem Elektroroller ein Polizeifahrzeug überholte, das mit der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h unterwegs war.

Die Polizisten aktivierten umgehend das Blaulicht und forderten den Teenager zum Anhalten auf. Statt zu stoppen, beschleunigte der 15-Jährige jedoch seinen E-Scooter und wechselte auf Höhe Annenstraße 30 abrupt auf den Gehsteig. Dort raste er mit geschätzten 60 bis 70 km/h durch eine Menschenansammlung und brachte dadurch zahlreiche Fußgänger in Gefahr.

Inhalt 1:

Festnahme erfolgt

Nach der rasanten Flucht konnten die Beamten den Jugendlichen zu Fuß verfolgen und schließlich im Bereich der Prankergasse stellen. Der Teenager gab an, bei der Festnahme verletzt worden zu sein, woraufhin er zur medizinischen Versorgung in die Kinderklinik des LKH Graz (Landeskrankenhaus) gebracht wurde.

Inhalt 2:

Gegen den 15-Jährigen werden nun mehrere Anzeigen erstattet.

Zeugenaufruf

Die Polizeiinspektion Karlauerstraße bittet Zeugen des Vorfalls sowie Personen, die durch das rücksichtslose Fahrverhalten des E-Scooter-Lenkers gefährdet oder geschädigt wurden, sich unter der Telefonnummer 059133/6585 zu melden.