Britney Spears soll ihre Söhne mit einem Messer beobachtet haben!

Nächtliche Szenen mit Messern und düstere Prophezeiungen: Kevin Federline enthüllt in seinen Memoiren schockierende Details aus dem Familienleben mit Britney Spears.

In den bald erscheinenden Memoiren „You Thought You Knew“ äußert Kevin Federline tiefgreifende Bedenken um seine Ex-Frau Britney Spears, wie die New York Times vorab berichtet. Das Paar führte von 2004 bis 2007 eine Ehe. In seinem Buch schildert Federline verstörende Episoden, die seine mittlerweile erwachsenen Söhne Sean (20) und Jayden (19) mit ihrer Mutter erlebt haben sollen. Laut seinen Aufzeichnungen soll Spears mehrfach nachts mit einem Messer bewaffnet im Türrahmen des Kinderzimmers gestanden und ihre schlafenden Söhne beobachtet haben.

„Wenn sie aufwachten und ihre Mutter bemerkten, habe diese nur gefragt: ‚Oh, ihr seid wach?‘, bevor sie wortlos mit dem Messer verschwand“, beschreibt Federline die Situation.

Wachsende Besorgnis

Das am 21. Oktober auf den Markt kommende Buch enthüllt auch Federlines wachsende Angst um das Wohlbefinden der Popsängerin. Er empfinde die gegenwärtige Lage als Wettlauf gegen eine drohende Katastrophe. „Es lässt sich nicht länger ignorieren, dass etwas grundlegend falsch läuft. Aus meiner Perspektive drängt die Zeit, und wir stehen kurz vor dem kritischen Punkt“, schreibt der Ex-Ehemann.

Sorge um Kinder

Obwohl er seine konkreten Befürchtungen nicht näher erläutert, warnt Federline eindringlich: „Falls keine Veränderung eintritt, wird eine Tragödie unvermeidbar sein, und ich fürchte am meisten, dass unsere Kinder die Leidtragenden sein werden.“ Er betont, dass Sean und Jayden jetzt mehr denn je die Unterstützung der Öffentlichkeit benötigten.

Es sei höchste Zeit, „die Alarmglocken zu läuten“.