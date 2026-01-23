Nightrace 2026: Action auf der Piste – so kommst du hin!

Wenn die Planai zum Flutlicht-Hotspot wird, braucht es mehr als nur perfekte Pistenbedingungen. Hunderte Polizisten und ein ausgeklügeltes Verkehrskonzept sichern das Nightrace 2026.

Das Nightrace 2026 auf der Planai steht vor der Tür. Am 27. und 28. Jänner verwandelt sich die Schladminger Piste wieder in eine Flutlichtarena, für die ein ausgeklügeltes Verkehrs- und Sicherheitskonzept erarbeitet wurde. Veranstalter, Behörden und Polizei haben gemeinsam einen Plan entwickelt, der sowohl die reibungslose An- und Abreise als auch die Sicherheit aller Besucher gewährleisten soll. Mehrere hundert Polizeibeamte aus verschiedenen Einheiten – vom regulären Streifendienst über Spezialkräfte bis hin zur Luftunterstützung – werden das Spektakel absichern.

Die Einsatzleitung liegt in den bewährten Händen von Siegmund Schnabl, dem Bezirkspolizeikommandanten von Liezen und Leiter der steirischen Alpinpolizei. Für den erfahrenen Polizisten wird es ein besonderer Einsatz – nach zahlreichen Nightraces in seiner Karriere wird es sein letztes als Einsatzkommandant sein, bevor er seinen wohlverdienten Ruhestand antritt.

Busverkehr organisiert

Für Busse aus dem östlichen Raum Liezen ist am 27. Jänner eine Route über die B320 in die Coburgstraße vorgesehen, mit Parkmöglichkeiten im Bereich P2. Tags darauf werden die Busse bei der Abfahrt „Heizwerk“ abgeleitet und können im Bereich Heizwerk/Arzbacher sowie in Teilen der Athletic Area parken. Die Fans gelangen über die Coburgstraße bzw. die Augasse zum Veranstaltungsgelände.

Busse aus Richtung Salzburg werden an beiden Veranstaltungstagen bei „Schladming Ost“ von der B320 abgeleitet und ebenfalls auf der Fläche P2 in der Coburgstraße abgestellt. Nach Veranstaltungsende erfolgt die Abreise der Busse gesammelt über die festgelegten Routen.

Pkw-Fahrer aus dem Raum Liezen werden am ersten Renntag bei der Abfahrt „Oberhaus“ zu Parkflächen im Bereich der Athletic Area geleitet. Der Fußweg führt über Ennsweg und Augasse. Am zweiten Tag stehen die Parkflächen der Hauser-Kaibling-Seilbahnen zur Verfügung, von wo ab 14:00 Uhr Shuttlebusse nach Schladming verkehren.

Aus Richtung Salzburg/Mandling kommende Pkw werden an beiden Tagen bei „Schladming West“ abgeleitet und je nach aktueller Verkehrslage zu Parkflächen an der Salzburgstraße oder hinter der Tischlerei Walcher geführt. Von dort ist das Renngelände über die Veranstaltungsmeile zu Fuß erreichbar. Die Rückfahrt erfolgt über die ausgeschilderten Auffahrten zur B320.

Öffentliche Anreise

Für VIP-Gäste ist eine Sonderroute eingerichtet: Sie werden bei „Schladming Ost neu“ abgeleitet und zum Parkplatz 3 im Bereich der Erzherzog-Johann-Straße geführt. Auch die Abreise erfolgt über diese Route.

Besucher aus der Ramsau können die Dienste der Ramsauer Verkehrsbetriebe nutzen und beim Busterminal „Lendplatz“ aussteigen. Fans aus Rohrmoos oder dem Untertal erreichen das Event bequem mit den Planaibussen, die ebenfalls am „Lendplatz“ halten. Aus dem Salzburgerland und Mandling verkehren Post- und Planaibuse zum selben Haltepunkt, während Besucher aus dem Raum Liezen/Gröbming beim Busterminal „Rathausplatz“ aussteigen.

Die ÖBB bietet Zugverbindungen aus Richtung Salzburg und Graz an. Besonders stark frequentiert wird voraussichtlich der Zug um 16:10 Uhr sein. Weitere Ankunftszeiten sind 15:45 Uhr, 18:00 Uhr und 20:00 Uhr. Vom Bahnhof führt der Weg über die Bahnhofstraße, den Billa-Kreisverkehr und die Dachsteingasse zur Planai.

Die Polizei rät allen Besuchern, frühzeitig anzureisen und nach Möglichkeit öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Zudem sollten die Beschilderungen beachtet und den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge geleistet werden.

Trotz aller Maßnahmen können verkehrsbedingte Verzögerungen rund um das Veranstaltungsgelände nicht ausgeschlossen werden.