Notruf nach tödlichem Streit – Biden-Ex droht lebenslange Haft

Der Ex-Mann der First Lady steht unter schwerem Verdacht: William Stevenson soll seine aktuelle Ehefrau getötet haben. Nun droht ihm ein Mordprozess.

William Stevenson, der frühere Ehemann von Jill Biden, muss sich wegen Mordvorwürfen vor Gericht verantworten. Ihm wird zur Last gelegt, seine aktuelle Ehefrau Linda Stevenson getötet zu haben. Der Vorfall datiert auf Dezember des vergangenen Jahres, als die leblose Linda in ihrem Wohnhaus in Delaware aufgefunden wurde. Stevenson selbst hatte am 28. Dezember den Notruf gewählt und die Behörden über eine Auseinandersetzung mit seiner Frau informiert.

Die eintreffenden Polizisten fanden die 64-Jährige ohne Bewusstsein vor und begannen umgehend mit Wiederbelebungsversuchen. Trotz aller Anstrengungen konnte nur noch ihr Tod festgestellt werden. Während anfänglich ein Herzversagen vermutet wurde, steht nun ihr Ehemann unter Mordverdacht.

Die Behörden nahmen Stevenson am Montag fest und brachten ihn in eine Haftanstalt in Wilmington, Delaware. Am Dienstag erfolgte die formelle Anklageerhebung. Die Justiz setzte eine Kaution von 500.000 Dollar fest.

Verbindung zu Jill Biden

Die Verbindung zu Jill Biden reicht bis ins Jahr 1970 zurück, als sie und William Stevenson während ihrer Studienzeit an der University of Delaware den Bund der Ehe schlossen. Die Beziehung hielt jedoch nur fünf Jahre. Julie Pace, die Biografin der First Lady, erklärte 2022 in einem Gespräch: „Sie hatte bestimmte Vorstellungen davon, wie diese Ehe sein würde, und die Ehe entsprach diesen Erwartungen nicht.“

Im selben Jahr ihrer Trennung begegnete Jill Biden dem späteren Präsidenten Joe Biden, den sie 1977 heiratete. Laut CNN hat das Büro des ehemaligen US-Präsidenten bislang keine Stellungnahme zu den Ereignissen abgegeben.

Lindas Hinterbliebene

Der Nachruf auf Linda Stevenson erwähnt, dass sie eine Tochter, eine Enkelin und eine Schwester zurücklässt. Die BBC zitierte aus dem Nachruf: „Linda war sehr familienorientiert und schätzte die Zeit mit ihrer Familie, vor allem bei gemeinsamen Urlauben mit ihrer Tochter und Enkelin.“