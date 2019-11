Nutella-Café: Hier gibt’s alles rund um die leckere Nuss-Nougat-Creme!

Nachdem es in Chicago (USA) längst ein Nutella- Café gibt, eröffnete Ende August in Deutschland ein Pop-up- Café, in dem es alles rund um die leckere Haselnuss-Schoko-Creme zu kaufen gab.

Die Nuss-Nougat-Creme des italienischen Herstellers Ferrero hat nach den USA auch in Europa ein Zuhause gefunden. Der Süßwarenhersteller eröffnete nicht nur eine Filiale in München sondern Ende August auch sein erstes Pop-up-Café in Hamburg.

Sowohl in den USA als auch in Deutschland gibt es neben Kaffeespezialitäten auch unzählige Backwaren mit Nutella, aber auch Alltagsgegenstände wie etwa Becher, Brotzeitbretter oder Notizbücher im Nutella-Look zu kaufen.

Filialen gibt es im Münchner Eataly in der Schrannenhalle, in New York am Union Square oder in Chicago.