Ob Toaster oder Lieblingspulli: Kostenlose Reparaturhilfe im 48er-Tandler

Defekte Alltagsgegenstände bekommen ein zweites Leben: Die 48er setzen ihre erfolgreichen Repaircafés im 48er-Tandler in Wien-Margareten fort. Ob ein streikender Toaster, eine flackernde Nachttischlampe oder ein löchriger Lieblingspulli – die kostenlosen Reparaturservices stehen auch 2026 wieder zur Verfügung.

„Die Repaircafés erfreuen sich großer Beliebtheit. Mit diesem Angebot unterstreicht Wiens beliebter Secondhand-Markt sein Engagement für die Kreislaufwirtschaft„, betont der Wiener Klimastadtrat Jürgen Czernohorsky.

Für die Reparatur von Elektrokleingeräten ist eine Voranmeldung erforderlich. Fachkundige Helfer nehmen sich dann der defekten Geräte an. Allerdings gibt es Einschränkungen: Mobiltelefone, Computer, Laptops, Kaffeemaschinen und größere Elektrogeräte können aufgrund des zeitintensiven Reparaturaufwands nicht angenommen werden.

Vielfältige Reparaturangebote

Das Angebot umfasst zudem die Instandsetzung von Textilien, wofür keine Anmeldung notwendig ist. Professionelle Schneiderinnen und Schneider bringen beschädigte Lieblingsstücke wieder in Ordnung. Im April wird das Serviceangebot um einen Fahrradcheck erweitert, der ebenfalls nach Voranmeldung genutzt werden kann.

Die Termine für die Repaircafés in der Siebenbrunnenfeldgasse 3 in Wien-Margareten sind für den 12. Februar 2026 von 14 bis 18 Uhr (bereits vollständig ausgebucht), den 30. April 2026 von 14 bis 18 Uhr (inklusive Fahrradcheck) und den 3. Juni 2026 von 14 bis 18 Uhr angesetzt.

Weitere Termine

Zusätzliche Termine sind für August und Oktober geplant. Während der Orange Week im November findet ein weiteres Repaircafé im 48er-Tandler Wien-Donaustadt statt.

Interessierte können sich über die Website https://48ertandler.wien.gv.at/ anmelden.