KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Nachhaltigkeit

Ob Toaster oder Lieblingspulli: Kostenlose Reparaturhilfe im 48er-Tandler

Ob Toaster oder Lieblingspulli: Kostenlose Reparaturhilfe im 48er-Tandler
FOTO: Stadt Wien/Martin Votava
2 Min. Lesezeit |

Defekte Alltagsgegenstände bekommen ein zweites Leben: Die 48er setzen ihre erfolgreichen Repaircafés im 48er-Tandler in Wien-Margareten fort. Ob ein streikender Toaster, eine flackernde Nachttischlampe oder ein löchriger Lieblingspulli – die kostenlosen Reparaturservices stehen auch 2026 wieder zur Verfügung.

„Die Repaircafés erfreuen sich großer Beliebtheit. Mit diesem Angebot unterstreicht Wiens beliebter Secondhand-Markt sein Engagement für die Kreislaufwirtschaft„, betont der Wiener Klimastadtrat Jürgen Czernohorsky.

Für die Reparatur von Elektrokleingeräten ist eine Voranmeldung erforderlich. Fachkundige Helfer nehmen sich dann der defekten Geräte an. Allerdings gibt es Einschränkungen: Mobiltelefone, Computer, Laptops, Kaffeemaschinen und größere Elektrogeräte können aufgrund des zeitintensiven Reparaturaufwands nicht angenommen werden.

Vielfältige Reparaturangebote

Das Angebot umfasst zudem die Instandsetzung von Textilien, wofür keine Anmeldung notwendig ist. Professionelle Schneiderinnen und Schneider bringen beschädigte Lieblingsstücke wieder in Ordnung. Im April wird das Serviceangebot um einen Fahrradcheck erweitert, der ebenfalls nach Voranmeldung genutzt werden kann.

Die Termine für die Repaircafés in der Siebenbrunnenfeldgasse 3 in Wien-Margareten sind für den 12. Februar 2026 von 14 bis 18 Uhr (bereits vollständig ausgebucht), den 30. April 2026 von 14 bis 18 Uhr (inklusive Fahrradcheck) und den 3. Juni 2026 von 14 bis 18 Uhr angesetzt.

Weitere Termine

Zusätzliche Termine sind für August und Oktober geplant. Während der Orange Week im November findet ein weiteres Repaircafé im 48er-Tandler Wien-Donaustadt statt.

Interessierte können sich über die Website https://48ertandler.wien.gv.at/ anmelden.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Umweltdesaster
Müll-Tsunami in der Drina: Drei Länder schieben Verantwortung ab (FOTOS)
| Sternenprognose
Kosmischer Schub: Diese drei Sternzeichen erleben jetzt ihr Hoch!
| Preisschock
Bosnien im Preishorror: Einkaufen wird zum Luxus!
| Demografietrend
Mega‑Zahlen! So viele Ausländer leben jetzt in Österreich
| Erstickungsgefahr
Achtung Eltern! Tedi ruft gefährliches Spielzeug zurück
MEHR AKTUELLE NEWS