Ski-Star Vonn auf der Intensivstation: Zweite OP nach Olympia-Sturz

Nach ihrem dramatischen Sturz bei der Olympiaabfahrt liegt Ski-Star Lindsey Vonn auf der Intensivstation – nicht wegen Lebensgefahr, sondern zum Schutz vor der Öffentlichkeit.

Nach ihrem schweren Sturz am Sonntag wurde Lindsey Vonn per Hubschrauber ins Ca‘ Foncello Krankenhaus in Treviso transportiert. Das US-Skiteam hatte verschiedene Kliniken in Betracht gezogen, darunter Einrichtungen in Mailand (Italien) und Innsbruck (Tirol), entschied sich jedoch für das etwa 125 Kilometer von Cortina d’Ampezzo entfernte Treviso – vor allem wegen der dort vorhandenen neurochirurgischen Abteilung.

Die Ski-Athletin befindet sich derzeit auf der Intensivstation des Krankenhauses. Dies dient allerdings nicht der Behandlung eines kritischen Gesundheitszustands, sondern vielmehr dem Schutz vor öffentlicher Aufmerksamkeit.

⇢ Olympia-Drama: Vonn nach Horror-Sturz mit Heli ins Spital



Zweite Operation

Nach dem folgenschweren Sturz bei der Olympiaabfahrt von Cortina d’Ampezzo musste sich Vonn am Montag bereits einem zweiten chirurgischen Eingriff unterziehen. Wie aus Krankenhauskreisen verlautete, führte ein Team aus Orthopäden und plastischen Chirurgen der Region diese Operation durch.

⇢ Ski-Drama in Cortina: Vonn stürzt nach nur 14 Sekunden



Laut Reuters dienen die Eingriffe der Stabilisierung ihres Beinbruchs. In einer offiziellen Stellungnahme des Krankenhauses heißt es zudem, die Operationen sollten „Komplikationen durch Schwellungen und Durchblutungsstörungen vorbeugen“.