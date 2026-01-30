Olympia-Drama: Vonn nach Horror-Sturz mit Heli ins Spital

Dramatischer Sturz in Crans-Montana: Ski-Star Lindsey Vonn muss per Helikopter ins Krankenhaus. Ihr olympischer Traum steht nur neun Tage vor dem Rennen auf dem Spiel.

Lindsey Vonn ist am Freitag bei der Abfahrt in Crans-Montana (Schweiz) folgenschwer gestürzt. Die US-Amerikanerin kam mit Startnummer sechs an derselben Stelle zu Fall wie Nina Ortlieb kurz zuvor. Obwohl die Ski-Queen zunächst aus eigener Kraft ins Ziel fahren konnte, wurde sie später per Helikopter ins Krankenhaus transportiert.

Für die 41-jährige Ausnahmeathletin steht nun ihr olympischer Traum auf der Kippe. „Sie wird derzeit untersucht“, informierte Trainer Aksel Lund Svindal und verwies auf Beschwerden in Vonns linkem Fuß und Knie.

Olympia in Gefahr

Nur neun Tage vor dem olympischen Abfahrtsrennen in Cortina d’Ampezzo (Italien) muss die formstärkste Speedspezialistin des Winters und Goldanwärterin um den krönenden Abschluss ihrer beeindruckenden Laufbahn bangen. „Cortina war das große Ziel, daher hoffen wir, dass sie mitmachen kann. Sonst wäre es richtig schade“, erklärte Svindal.

Vonn hatte in der letzten Saison ihr Comeback im Weltcup gefeiert – mit einer Teilprothese im rechten Knie. Die Olympischen Winterspiele stellen das finale große Karriereziel der 41-Jährigen dar.

Starke Saison

In dieser Saison konnte die Routinierin bereits zwei Abfahrtssiege einfahren, darunter den Triumph in Zauchensee (Salzburg). In der Weltcupwertung liegt sie mit deutlichem Vorsprung an der Spitze.

„Wenn das jetzt zu Ende sein sollte, wäre es ein brutaler Schock“, betonte auch Patrick Riml, der die von Red Bull geförderten Skistars betreut.

