Teuer, zu teuer! Skigebiete sterben aus – Pisten verwaisen in ganz Italien

Die Zahl der stillgelegten Skigebiete in Italien hat sich seit 2020 verdoppelt. Während das Land sich auf die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina vorbereitet, verzeichnet eine aktuelle Erhebung des Studienzentrums „Centro Studi Rina Prime“ auf Basis von Daten des Umweltschutzverbands Legambiente einen dramatischen Anstieg: 265 Anlagen stehen mittlerweile still – 2020 waren es noch 132.

Besonders stark betroffen ist Norditalien, wo allein im Piemont 76 Skianlagen außer Betrieb sind. In der Lombardei wurden 33 und in Venetien 30 Anlagen stillgelegt.

Der Niedergang der Skiinfrastruktur erstreckt sich auch auf Mittelitalien. In den Abruzzen mussten 31 Anlagen den Betrieb einstellen, in der Toskana 20 und in der Emilia-Romagna 15. Die Betreiber kämpfen nicht nur mit klimatischen Veränderungen und finanziellen Schwierigkeiten, sondern auch mit steigenden Betriebskosten und wachsender Konkurrenz aus dem Ausland.

Wirtschaftliche Folgen

Laut der Mailänder Wirtschaftszeitung „Sole 24 Ore“ betont Massimiliano Miceli, Leiter des „Centro Studi Rina Prime“, dass die Auswirkungen weit über ökologische Aspekte hinausgehen. Die Schließungen haben gravierende wirtschaftliche und soziale Folgen: Arbeitsplätze gehen verloren, Touristenzahlen sinken, und in manchen Fällen führt dies zur Entvölkerung ganzer Alpentäler.

Zukunftsperspektiven

Obwohl 218 Anlagen noch immer öffentliche Förderungen erhalten, fließen diese Gelder laut Miceli häufig in Standorte, die wirtschaftlich und klimatisch keine Zukunftsperspektive mehr haben. Er plädiert für eine strategische Neuausrichtung der Fördermittel – etwa in die Modernisierung bestehender Anlagen und die Ausbildung von Fachkräften.

Als zukunftsfähiges Modell schlägt Miceli eine Umstellung auf ganzjährigen Tourismus vor, mit Fokus auf Wandern, Mountainbiking, Wellness-Angebote und erneuerbare Energien.