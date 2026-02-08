Ski-Drama in Cortina: Vonn stürzt nach nur 14 Sekunden

Mit einem frischen Kreuzbandriss wagte Lindsey Vonn den olympischen Start – und bezahlte bitter. Nach nur 14 Sekunden endete ihr Traum in einem dramatischen Sturz.

Lindsey Vonn atmete dreimal tief durch und stampfte siebenmal mit den Skiern in den Schnee, bevor sie sich mit voller Wucht aus dem Starthäuschen warf. Die US-Amerikanerin hatte sich erst neun Tage zuvor das Kreuzband gerissen, wagte dennoch den Start bei der olympischen Abfahrt in Cortina d’Ampezzo. Koste es, was es wolle – ihr olympischer Traum sollte Wirklichkeit werden.

Noch am Vortag zeigte sich die Ausnahmeathletin entschlossen. „Ich werde morgen am Start stehen und wissen, dass ich stark bin. Ich weiß, dass ich an mich glaube.“ „Normalerweise hole ich gerade dann, wenn die Chancen am schlechtesten für mich stehen, das Beste aus mir heraus.“

Dramatischer Sturz

Der Ski-Superstar ging mit einem gerissenen Kreuzband in die olympische Abfahrt – und musste einen hohen Preis zahlen. Nach nur wenigen Toren verlor Vonn die Kontrolle über ihre Bretter. Eine Bodenwelle brachte sie aus dem Gleichgewicht, ihr Körper kippte nach rechts, und sie krachte mit dem Oberarm gegen ein Tor.

Der Sturz war unausweichlich. Nur 14 Sekunden nach dem Start schlug die Speed-Spezialistin hart auf der eisigen Piste auf. Erst auf der Seite, dann mit dem Kopf. Beide Kniegelenke verdrehten sich beim Aufprall, die Skier zeigten in entgegengesetzte Richtungen.

Die 41-Jährige schrie vor Schmerzen. Im Zielbereich rief der Stadionsprecher erschüttert: „Terrible Crash“. Auf den Tribünen herrschte unter den tausenden Zuschauern plötzlich gespenstische Stille.

Rettungsaktion

Vonn fuhr mit einer Teilprothese im rechten Knie, das linke – jenes mit dem frischen Kreuzbandriss – war mit einer Schiene stabilisiert. Das Rennen wurde sofort unterbrochen. Rettungskräfte eilten zur verunglückten Amerikanerin.

Sieben Helfer kümmerten sich direkt auf der Piste um Vonn und leisteten Erste Hilfe. Wenige Minuten später kreiste ein gelber Rettungshubschrauber über der Unfallstelle. Die Einsatzkräfte fixierten die Verletzte in einer speziellen Trage für den Lufttransport.

Um 12:14 Uhr hob der Helikopter mit Vonn an Bord von der Piste ab. Als die Maschine über das Stadion im Zielgelände flog, brandete von den Zuschauern aufmunternder Applaus auf. Bei der erneuten Einblendung des dramatischen Sturzes auf der Videowand reagierten die Fans mit betretenem Raunen und Stöhnen, einige schrien erschrocken auf.

Der folgenschwere Unfall überschattete den gesamten Wettkampf. „Das ist tragisch, aber so kann leider Skirennsport sein“, erklärte Skiweltverband-Präsident Johan Eliasch: „Es ist sehr traurig. Und gerade auch nach ihrer unglaublichen Leistung, ein solch unglaubliches Comeback zu schaffen.“ Eliasch glaubt nicht, dass Vonns Entscheidung, trotz Kreuzbandriss zu starten, zu riskant gewesen sei.

„Ich weiß, dass sie ihren Körper kennt. Sie kennt ihre Verletzungen. Sie weiß, wozu sie fähig ist. Sie hätte nichts getan, von dem sie nicht vollkommen überzeugt war, dass sie es schaffen könnte.“