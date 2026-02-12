ÖGK-Panne: Schwerkranker kämpft um 3.000 Euro – AK greift ein

Ein übersehener 17-Prozent-Zuschlag kostete einen erkrankten 60-Jährigen fast 3.000 Euro. Erst die Intervention der Arbeiterkammer brachte das fehlende Geld zurück.

Mit einer schweren Erkrankung im Alter von 60 Jahren sah sich Herr T. (Name aus Datenschutzgründen geändert) plötzlich in einer prekären Lage. Obwohl er sich finanziell abgesichert wähnte, stellte er fest, dass die erhaltenen Zahlungen deutlich unter seinen Erwartungen lagen. Die spätere Überprüfung brachte eine erhebliche Diskrepanz von rund 3.000 Euro ans Licht. Nach der anfänglichen Gehaltsfortzahlung durch seinen Arbeitgeber übernahm die Österreichische Gesundheitskasse die finanzielle Unterstützung in Form von Krankengeld.

Die finanzielle Lücke entstand durch einen übersehenen gesetzlichen Anspruch bei der Berechnung. „Die ÖGK vergaß bei der Berechnung des Krankengeldes den 17-Prozent-Zuschlag zur Bemessungsgrundlage“, erklärt Max Weh von der Abteilung Sozialversicherung der AK Wien. Dieser Zuschlag steht jenen zu, die im Krankenstand keine Sonderzahlungen vom Arbeitgeber erhalten – so wie Herr T.

AK-Intervention erfolgreich

Die Arbeiterkammer nahm sich des Falls an und identifizierte umgehend das Problem. „Wir haben den Fall geprüft und sofort gesehen: Hier wurde falsch gerechnet“, schildert Weh. Nach der Intervention der AK bei der Gesundheitskasse und dem Aufzeigen des Berechnungsfehlers reagierte die ÖGK mit einer Nachzahlung. Der vollständige Betrag von 3.000 Euro wurde an Herrn T. überwiesen.

Laut Weh wäre dieser Betrag ohne das Eingreifen der Arbeiterkammer verloren gewesen. „Ohne die AK hätte Herr T. dieses Geld nie gesehen. Es ist erschreckend, wie oft solche Fehler passieren“, so Weh weiter. Viele Betroffene würden die komplizierten Berechnungen nicht durchschauen.

Sein Rat: „Bei offenen Fragen noch einmal bei der ÖGK nachhaken – und im Zweifel zur AK kommen. Wir prüfen genau – und holen zurück, was einem rechtmäßig zusteht.“