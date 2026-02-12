Obst-LKWs als Drogen-Tarnfahrzeuge: Balkan-Bande vor Gericht

Hinter legaler Fassade rollte der Stoff nach Wien: Eine Balkan-Bande nutzte Obst und Gemüse als Tarnung für ihre brisante Fracht aus Spanien.

Österreichischen Ermittlern ist im Vorjahr ein bedeutender Erfolg gegen eine europaweit operierende Balkan-Bande gelungen, die mutmaßlich Verbindungen zur serbischen Drogenmafia unterhält. Neun Verdächtige im Alter zwischen 28 und 53 Jahren befinden sich derzeit in Wien in Untersuchungshaft. Am Freitag müssen sie sich gemeinsam vor dem Wiener Landesgericht verantworten, wobei ihnen empfindliche Freiheitsstrafen drohen. Für einen der angeklagten serbischen Staatsbürger übernehmen die renommierten Anwälte Nik Rast und Mirsad Musliu die Verteidigung. Für alle Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

Internationale Schmuggelroute

Die Verdächtigen sollen über einen längeren Zeitraum Kokain sowie eine Tonne Cannabis aus einer spanischen Großplantage nach Österreich transportiert haben. Die Schmuggelroute führte durch Frankreich, Italien und Slowenien bis nach Wien. Laut Ermittlungsakten wurden die Transporte mit Lastkraftwagen verschiedener Marken, darunter Scania, äußerst professionell durchgeführt. Die Fahrzeuge waren legal auf slowenische Firmen registriert und offiziell mit erlaubten Waren beladen, um bei Polizeikontrollen keinen Argwohn zu erregen. Die illegale Fracht befand sich versteckt unter Obst, Gemüse oder anderen legalen Handelsgütern im Laderaum.

Nächtliche Übergaben

Nach Ankunft in Wien und Niederösterreich wurden die Drogen von den Bandenmitgliedern nachts auf abgelegenen Parkplätzen oder in Industriegebieten übergeben und anschließend in mehreren Wohnungen zwischengelagert. Fahnder observierten die kriminelle Gruppe über mehrere Wochen.

Bei den schließlich erfolgten Festnahmen konnten die Behörden mehrere hundert Kilogramm Cannabis sowie Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro sicherstellen.

