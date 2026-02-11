Mit Holzofen gegen die Armut: Lisas verzweifelter Alltag

Mit drei Kindern, einem Holzofen und 30 Euro Unterhalt pro Kind kämpft sich Lisa K. durch den Alltag. Die Geschichte einer Mutter, die das System anklagt.

Seit knapp zwei Jahren steht Lisa K. (39) vor der Herausforderung, ihre drei Kinder im Alter von 7, 9 und 15 Jahren finanziell durchzubringen. Die dreifache Mutter aus Krems verließ im März 2024 die gemeinsame Wohnung mit ihrem damaligen Ehemann. „Er erhielt damals eine polizeiliche Wegweisung, es gab auch sechs Monate lang eine einstweilige Verfügung gegen ihn“, schildert die Niederösterreicherin im Gespräch mit „Heute“. Die Ehe wurde im Juni 2024 geschieden: „Wir waren 17 Jahre lang zusammen und 14 Jahre verheiratet. Er hat mich von Anfang an schlecht behandelt, wir hatten häufig Meinungsverschiedenheiten. Ich weiß nicht, warum ich so lange bei ihm geblieben bin. Die letzten Jahre habe ich einfach nur noch durchgehalten“, berichtet Lisa K.

Ihr Ex-Mann soll sich durch verbale Entgleisungen, Eifersucht und Kontrollverhalten ausgezeichnet haben. „Er hat mir den Kontakt zu Freunden untersagt, ich war ziemlich abgeschottet.“ Auch mit Geld hat er nie umgehen können“, erklärt die 39-Jährige. Mit ihren drei Kindern bezog sie eine Genossenschaftswohnung ohne Heizung: „In der Not habe ich die Wohnung leider nehmen müssen. Ich heize mit einem Holzofen meiner Oma, die 2023 verstorben ist, wir kochen auch darauf. Wir versuchen, beim Wasser- und Stromverbrauch zu sparen.“

⇢ Rund 1700 Euro weniger im Monat: Syrische Familie sieht „Existenz bedroht



Finanzielle Notlage

Die finanzielle Situation der Familie bleibt trotz aller Bemühungen angespannt. Eine Vollzeitbeschäftigung kommt für die Mutter wegen der Betreuung ihrer jüngeren Kinder nicht in Betracht. Derzeit arbeitet sie nur geringfügig: „Ich bin beim AMS gemeldet und suche eine Teilzeit-Arbeitsstelle, etwa im Verkauf.“ Der finanzielle Engpass ist allgegenwärtig: „Ich beziehe 940 Euro Notstandshilfe, dazu kommen rund 700 Euro Familienbeihilfe. Die Miete allein macht bereits 560 Euro aus.“ Zum Glück erhalte ich Unterstützung von der Caritas und der Tafel und kaufe auch im Sozialmarkt ein“, erläutert die Alleinerzieherin, die 2024 ihre Matura abgeschlossen hat und gerne Psychologie oder Ernährungswissenschaften studieren würde.

Da der Vater seinen Unterhaltsverpflichtungen nicht nachkam, musste staatliche Hilfe einspringen. Die Situation verschlechterte sich weiter: „Im vergangenen Dezember wurden mir auf seinen Antrag hin die Alimente auf 30 Euro pro Kind gekürzt.“ Begründet wurde dies vom Gericht damit, dass mein Ex-Mann seit 1. November 2025 Krankengeld bezieht.“ Eine vorherige Reduzierung hatte es bereits gegeben: „Der Betrag wurde von 990 Euro auf 790 Euro herabgesetzt, da mein ältester Sohn im Sommer 2025 eine Lehre begonnen hat. Ich hätte mir von den Institutionen wie dem Gericht mehr Unterstützung erwartet“, zeigt sich Lisa K. enttäuscht.

Kampf ums Sorgerecht

Aktuell teilen sich die Ex-Partner noch die Obsorge, wobei die 39-Jährige vor Gericht um das alleinige Sorgerecht kämpft. Im März steht die nächste Verhandlung an: „Mein Ex hat ein Besuchsrecht, er darf die Kinder unter Aufsicht sehen. Sie fürchten sich aber vor ihm und wollen ihn nicht treffen.“ Ich hingegen muss ein Mal pro Woche eine Erziehungsberatung in St. Pölten absolvieren.“

Auf Anfrage von „Heute“ teilte das Landesgericht Krems mit: „Aufgrund überwiegender berechtigter Interessen von anderen Verfahrensbeteiligten, insbesondere der minderjährigen Kinder, kann im konkreten Fall keine Auskunft erteilt werden.“ Weiter hieß es: „Ich kann Ihnen jedoch grundsätzlich versichern, dass in entsprechenden Unterhaltsverfahren die rechtlichen Voraussetzungen genau geprüft werden. Die Unterhaltshöhe richtet sich nach der Leistungsfähigkeit des/der Unterhaltspflichtigen sowie der Anzahl der unterhaltsberechtigten Personen. Diese Leistungsfähigkeit kann durch Krankheit oder Arbeitslosigkeit eingeschränkt sein, was ebenfalls durch das Gericht mit Anfragen an Sozialversicherungsträger und Arbeitgeber überprüft wird.“

Die täglichen finanziellen Sorgen belasten die Niederösterreicherin schwer – besonders die Kürzung des Unterhalts: „Ich bin an die Medien gegangen, weil es für mich die einzige Möglichkeit ist, diese Ungerechtigkeit aufzuzeigen und anzuprangern. Ich bin leider kein Einzelfall. Irgendetwas läuft hier falsch, da Unterhaltszahlungen gänzlich ausgesetzt oder auf eine unrealistische Summe herabgesetzt werden.“ Trotz aller Widrigkeiten findet sie täglich neue Kraft.

„Ich weiß, dass sie mich brauchen“, sagt sie über ihre Kinder.