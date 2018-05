Offizieller WM-Song von US-Star Will Smith und albanischem Musik-Genie Era Istrefi

Ein Grund mehr sich auf die bevorstehende Fußball-WM zu freuen. Der Prinz von Bel Air, Nicky Jam und die albanische Sängerin Era Istrefi werden die offizielle Hymne liefern.

Für die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 wird der US-Schauspieler Will Smith, gemeinsam mit Nicky Jam und der albanischen Sängerin Era Istrefi, den offiziellen Song liefern, berichtet Sport1. Die Nachricht wurde zuerst von Vibe und dem kolumbianischen Radiosender W Radio am Montag gemeldet.

Auch Smith veröffentlichte auf seinem offiziellen Instagram-Account ein Foto mit dem Hashtag „2018FIFAWorldCup“, das ihn mit dem aus Puerto Rico stammenden Reggaeton-Sänger Nicky Jam zeigt. Es gibt mehrere Lieder die mit der WM assoziiert werden.

Somit treten die drei in die Fußstapfen von Shakira, Pitbull und Jennifer Lopez die Hymnen für den Weltverband geliefert haben. Am 25. Mai soll der Song veröffentlicht werden mit dem Titel „One Life to Live. Live it Up“.