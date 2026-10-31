OGH-Urteil gegen CRIF: So erfährst du, was über dich gespeichert ist

Keine offenen Rechnungen, trotzdem kein neuer Vertrag? Bei der Entscheidung können Bonitätsbewertungen eine Rolle spielen, die mehr Menschen betreffen als nur säumige Zahler. Ein Rechtsstreit um die Auskunftei CRIF zeigt, warum sich ein Blick auf die eigenen Daten lohnt.

Wer einen Handyvertrag abschließen will, denkt an Datenvolumen, Netz und Monatspreis. Der Anbieter kann zusätzlich prüfen, wie wahrscheinlich ein Zahlungsausfall ist. Dafür kommen Informationen von Auskunfteien zum Einsatz. Eine solche Bewertung ist jedoch kein Blick auf den tatsächlichen Kontostand. Und eine Ablehnung kann unterschiedliche Gründe haben: Ob CRIF beteiligt war, muss im konkreten Fall geklärt werden.

Was CRIF über die Zahlungsfähigkeit bewertet

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CRIF ist eine in Österreich tätige Kreditauskunftei. Unternehmen können ihre Informationen nutzen, um Risiken vor einem Vertragsabschluss einzuschätzen. Dabei geht es nicht ausschließlich um bereits unbezahlte Forderungen.

Das Unternehmen unterscheidet einen Bonitätswert auf Grundlage von Zahlungserfahrungs- beziehungsweise Negativdaten und einen sogenannten B2C-Score. Für Privatpersonen liegt dessen Skala laut CRIF zwischen 250 und 700. In diese Bewertung können neben Negativdaten weitere verfügbare Informationen und Angaben aus der jeweiligen Kundenanfrage einfließen.

Die konkrete Vermögenssituation wird nach Angaben von CRIF dabei nicht berücksichtigt. Wer seine Rechnungen bezahlt und Rücklagen hat, sollte eine statistische Bewertung daher nicht mit einer vollständigen Prüfung der eigenen Finanzen verwechseln.

Warum der Datenhandel vor Gericht landete

Im Streit um CRIF geht es auch darum, woher Informationen stammen und wofür sie verwendet werden dürfen. Der Oberste Gerichtshof entschied am 12. August 2026 in einem Verfahren über Namen, Adressen und Geburtsdaten, die ursprünglich für Adressverlags- und Direktmarketingzwecke erhoben worden waren.

Diese Informationen wurden anschließend im Zusammenhang mit Bonitätsprüfungen verarbeitet. Der OGH beurteilte diesen Zweckwechsel als unzulässig und verpflichtete die beklagte Auskunftei gegenüber den Klägern zur Unterlassung des weiteren Datenzugriffs durch Dritte, solange die beanstandete Verarbeitung erfolgt.

Ein Detail ist besonders relevant: Auch der Abgleich zur Identifikation einer Person bei einer Bonitätsanfrage kann Teil des Scoringprozesses sein. Dass zugekaufte Adressdaten nicht unmittelbar in die mathematische Berechnung eingehen, macht ihre Verwendung in diesem Zusammenhang also nicht automatisch zulässig.

CRIF erklärt auf seiner öffentlich zugänglichen FAQ-Seite, die Verarbeitung von Adressverlagsdaten zur Berechnung von Ausfallwahrscheinlichkeiten bereits im Oktober 2023 beendet zu haben. Das Unternehmen betont außerdem die statistische Fundierung seiner Modelle und deren Zweck, Zahlungsausfälle und Überschuldung zu vermeiden.

Die Gerichtsentscheidung betrifft damit eine bestimmte Datenverarbeitung. Sie erklärt weder jeden heutigen CRIF-Score für rechtswidrig noch beweist sie, dass eine konkrete Vertragsablehnung darauf zurückgeht.

So findest du heraus, was über dich gespeichert ist

Bei einer Ablehnung lohnt sich zuerst die Nachfrage beim Anbieter: Wurde eine Auskunftei abgefragt? Welche? Und welche Rolle spielte deren Bewertung bei der Entscheidung? Ablehnungsschreiben und das Datum der Anfrage sollten aufbewahrt werden.

Bei CRIF lässt sich anschließend eine kostenlose Selbstauskunft nach Artikel 15 DSGVO anfordern. Das Unternehmen bietet dafür ein Serviceportal an. Alternativ nennt es die E-Mail-Adresse auskunft@crif.com; für diesen Weg verlangt CRIF eine Zustelladresse und einen Identitätsnachweis.

In der Anfrage sollte es um die gespeicherten Daten, ihre Herkunft, Empfänger und Speicherfristen gehen. Wer eine bestimmte Vertragsablehnung prüfen möchte, sollte auch nach den dazu verarbeiteten Daten und vorhandenen Bewertungen fragen.

Wichtig für die Reihenfolge: Erst Auskunft verlangen und sichern, danach mögliche Fehler korrigieren lassen. Wer gleichzeitig Auskunft und Löschung fordert, kann die spätere Überprüfung erschweren. Darauf weist die Datenschutzbehörde ausdrücklich hin.

Grundsätzlich muss innerhalb eines Monats reagiert werden. Unter gesetzlichen Voraussetzungen, etwa bei komplexen Anträgen, ist eine Verlängerung um bis zu zwei weitere Monate möglich. Bleibt die Antwort aus oder ist sie unzureichend, kommt eine Beschwerde bei der Datenschutzbehörde infrage.

Eine Zahl allein erklärt noch keine Entscheidung

Auch korrekte Personendaten beantworten nicht automatisch die Frage, wie daraus eine Bewertung entsteht. Bei bestimmten automatisierten Entscheidungen besteht ein Anspruch auf aussagekräftige Informationen über die verwendete Logik.

Der Europäische Gerichtshof hat das im Februar 2025 in einem österreichischen Ausgangsfall erläutert: Die Erklärung muss verständlich machen, wie das konkrete Ergebnis zustande kam. Eine komplizierte Formel allein genügt dafür nicht. Dieses Verfahren betraf die Auskunftei Dun & Bradstreet, nicht CRIF.

Für Betroffene sind deshalb zwei Fragen zu unterscheiden: Stimmen die Angaben über mich? Und kann ich nachvollziehen, wie sie bewertet wurden?

Was hinter den möglichen 500 Euro steckt

Die Datenschutzorganisation noyb will gegen CRIF auch Schadenersatzansprüche bündeln. Nach ihrer am 31. Oktober 2026 abrufbaren Verfahrensliste wurde die Unterlassungsklage bereits im Juni eingebracht. Die gesonderte Abhilfeklage, oft Sammelklage genannt, wird dort weiterhin als geplant geführt.

noyb geht von ungefähr 500 Euro Schadenersatz pro teilnehmender Person aus. Das ist ein angestrebter Betrag, keine bereits zugesprochene oder garantierte Auszahlung. Die Organisation prüft die Teilnahmevoraussetzungen individuell. Das Projekt richtet sich insbesondere an Personen ohne dort erfasste Zahlungsstörungsdaten, die sich nicht selbst in die Datenbank eingetragen haben und dennoch bewertet wurden.

Auch die Kostenbedingungen zählen: In der Standardoption werden 39 Euro nur bei Erfolg mit dem erstrittenen Betrag verrechnet. Eine alternative Vorabgebühr von 19 Euro kann bei einem erfolglosen Verfahren verloren gehen. Daneben gibt es eine Mitgliedschaftsoption.

Wer seinen abgelehnten Vertrag klären möchte, muss nicht auf den Ausgang dieser Verfahren warten. Der erste praktische Schritt bleibt die Nachfrage beim Anbieter, gefolgt von der Auskunft über die eigenen Daten. Eine spätere Berichtigung garantiert zwar keinen Vertragsabschluss, kann aber helfen, eine Entscheidung auf falscher Datengrundlage anzufechten.