Orang-Utan schützt stillende Mutter in Schönbrunn! (VIDEO!)

In dem Zoo Schönbrunn ereignete sich ein bewegendes Szenario. Eine stillende Mutter wurde von einer Orang-Utan-Dame beschützt.

Mit ihrem Mann und kleinen Sohn war die Britin Gemma Copeland auf Urlaub in Wien und erstattete dem Schönbrunner Zoo einen Besuch ab. Als sie zum Affengehege kommt passiert plötzlich etwas Unfassbares.

Eine Affen-Dame entdeckt die Jung-Mama samt Baby und zeigt großes Interesse an den beiden. Gemma stellt Blickkontakt mit dem Orang-Utan her und genießt einen innigen Moment mit dem Tier. „Sie kam auf uns zu, setzte sich direkt vor die Glasscheibe und schaute uns interessiert an. Dann hob sie ihre Hand, als ob sie meinen Sohn berührend wollte. Es war unglaublich”, erzählt die Britin in einem Facebook-Post.

