Produktrückruf: Für dieses Produkt bekommt ihr bei Lidl euer Geld zurück

Lidl informiert alle Kunden über einen Produktrückruf.

Die Firma T. Kwaspen B.V. hat aktuell darüber informiert, dass einige Modelle der „Damen Sweathose“ der Marke „Esmara“ mit den Farben Navy, Rosa und Sage nicht den Recycled-Claim-Standard erfüllen. Diese Hosen, erkennbar an der Artikelnummer IAN 449336_2304 auf dem Etikett, entsprechen nicht den erforderlichen Standards aufgrund fehlender Zertifikate zur Rückverfolgbarkeit.

Der Recycled-Claim-Standard verlangt, dass die Rückverfolgbarkeit eines Produkts durch entsprechende Zertifikate nachgewiesen wird. Diese Nachweise konnte die Firma T. Kwaspen B.V. für den genannten Artikel jedoch nicht erbringen. Trotz der fehlenden Zertifikate bleibt die Qualität der Sweathosen jedoch unbeeinträchtigt.

Rückgabemöglichkeiten für Kunden

Kundinnen, die die betroffenen Produkte zurückgeben möchten, können dies in jeder Lidl-Filiale tun. Das Unternehmen hat erklärt: „Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.“ T. Kwaspen B.V. entschuldigt sich bei den betroffenen Kundinnen für jegliche Unannehmlichkeiten, die durch diesen Rückruf entstehen könnten.