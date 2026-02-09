Rätsel um 6-Meter-Kadaver: Mysteriöser Fund an kroatischem Strand (VIDEO)

Mysteriöser Fund an Kroatiens Küste: Ein verwester Meeressäuger sorgt auf der Insel Vis für Rätselraten. Experten vermuten einen Wal hinter dem rätselhaften Strandgut.

Auf der kroatischen Insel Vis haben Einheimische während eines Strandspaziergangs an der südlichen Küste in der Bucht Vela Travna einen verendeten Meeressäuger entdeckt. Der Kadaver des Tieres befindet sich bereits in fortgeschrittenem Verwesungszustand. Der Fischer Dinko Foretic beschrieb den Fund: „Wir stießen auf ein halbverwestes Tier. Es ist etwa 5–6 Meter lang, ein Teil der Schwanzflosse fehlt. Zuerst dachte ich, es sei ein Wal, aber nach kurzer Recherche im Internet sieht es eher nach einer Seekuh aus, die allerdings weder im Mittelmeer noch in der Adria lebt“.

Wal oder Seekuh?

Experten vermuten jedoch, dass es sich bei dem angespülten Kadaver tatsächlich um einen Wal handelt. Das Tier dürfte bereits längere Zeit im Meer getrieben sein, bevor es durch einen der jüngsten Südstürme an den Strand der kroatischen Insel gelangte.