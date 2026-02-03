KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Durchsuchung

Razzia gegen Musk: Ermittler durchsuchen X‑Büros in Paris

Razzia gegen Musk: Ermittler durchsuchen X‑Büros in Paris
(FOTO: EPA / GIAN EHRENZELLER)
1 Min. Lesezeit |

Französische Behörden haben heute in einer koordinierten Aktion die Pariser Niederlassung des Kurznachrichtendienstes X durchsucht. Die Pariser Staatsanwaltschaft bestätigte, dass die Razzia im Zusammenhang mit Untersuchungen steht, die Anfang 2025 aufgenommen wurden. Auslöser der Ermittlungen war die Anzeige eines Parlamentsabgeordneten, der den Verdacht äußerte, dass verzerrende Algorithmen auf der Plattform zu Manipulationen bei der Verarbeitung von Nutzerdaten führen könnten.

Europol-Unterstützung

Bei der Durchsuchung erhielten die Spezialisten der Cybercrime-Abteilung Unterstützung durch Kräfte von Europol sowie der französischen Polizei. Von Seiten des Unternehmens X, das dem Milliardär Elon Musk gehört, liegt bislang keine Stellungnahme zu dem Vorfall vor.

Kommunikationswechsel

In einer bemerkenswerten Entscheidung gab die Staatsanwaltschaft zudem bekannt, ihre offizielle Kommunikation künftig nicht mehr über X abzuwickeln. Stattdessen werde man auf die Plattformen LinkedIn, die zum Microsoft-Konzern gehört, sowie auf Instagram aus dem Meta-Universum ausweichen.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Drogenflucht
BMW-Raser ohne Führerschein: Polizei beendet wilde Fahrt
| Jobkrise
Autoindustrie-Krise: 5.000 heimische Jobs weg – EU-Strategie in der Kritik
| Trunkenheitsfahrt
Mit fast 2 Promille gegen Steinmauer: Kinder und Mutter verletzt
| Versorgungskrise
Krebs im Alter: Warum Ärzte an ihre Grenzen stoßen
| Inselrenaissance
Boom auf kroatischer Insel! Immer mehr junge Menschen ziehen zurück
MEHR AKTUELLE NEWS