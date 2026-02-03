Drama in Belgrad: Bombe auf Sänger Zdravko Čolićs Haus geworfen!

Ein Sprengkörper wurde auf das Anwesen des beliebten Sängers Zdravko Čolić im Belgrader Nobelviertel Dedinje geworfen. Ermittler der Belgrader Oberstaatsanwaltschaft und Polizeikräfte untersuchen derzeit den Tatort.

Nach Informationen der serbischen Tageszeitung „Blic“ wurden Beschädigungen an der Hausfassade und am Zaun festgestellt. Auch die Verglasung eines geparkten Fahrzeugs wurde in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt entstand erheblicher Sachschaden am Anwesen.

⇢ Illegaler Sprengkörper am Gasverteiler – 33-Jähriger rettet schlafende Nachbarn



Der Musiker lebt mit seiner Familie in der luxuriösen Villa, die von weitläufigen Grünflächen umgeben ist. Das Grundstück verfügt über einen großzügigen Garten, zwei Eingangstore und umfassende Sicherheitsmaßnahmen. In der Nachbarschaft genießt der Sänger einen ausgezeichneten Ruf. Eine Anwohnerin namens Sanja erinnert sich noch gut an ihre erste Begegnung mit dem Star.

Nachbarn berichten

„Ich konnte meinen Augen kaum trauen, als ich ihn zum ersten Mal sah. Unsere Kinder spielten gemeinsam auf dem Spielplatz, als mich plötzlich ein Mann ansprach – es war tatsächlich Čola persönlich. Ich war völlig perplex. Er lächelte mich freundlich an, und seither grüßt er stets höflich, wenn wir uns beim Spielplatzbesuch über den Weg laufen. Er ist wirklich volksnah und ein durch und durch anständiger Mensch – ich kann nur Gutes über ihn berichten“, verrät Nachbarin Sanja gegenüber „Blic“. Ihr Nachbar Bogdan ergänzt, dass Čolić ein Vorbild für alle Prominenten sein sollte.

„Čola ist ein echter Gentleman, das wird Ihnen jeder bestätigen. Wir treffen uns regelmäßig beim Spazierengehen oder in den Lokalen der Umgebung. Er grüßt immer freundlich und ist ausgesprochen höflich. So sollten sich eigentlich alle Stars verhalten. Ich glaube, eine solche Gesangsgröße wird es in unserer Region kein zweites Mal geben. Er hält sich durch regelmäßiges Training fit und präsentiert sich stets in Topform.“

Diskreter Lebensstil

Eine weitere Anwohnerin bewundert besonders, wie der Künstler seine Familie erfolgreich aus der Öffentlichkeit heraushält. „Ich weiß zwar alles über Zdravko, aber das behalte ich für mich. Mein Haus liegt ganz in der Nähe, und wir stammen aus derselben Gegend. Meiner Meinung nach ist Čola der klügste unter den Prominenten, weil er seine Liebsten vor der Öffentlichkeit abschirmt – und so sollte es auch bleiben. Wie ich beobachten kann, respektieren das sowohl Gastronomiepersonal als auch Nachbarn. Niemand hat es bisher gewagt, ihn und seine Familie heimlich zu fotografieren.

Und wissen Sie warum? Weil Čola eine echte Größe ist und diese Behandlung vom Volk auch verdient hat“, betont sie.