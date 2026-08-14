Von null auf 800 km/h in 5,3 Sekunden – ein chinesischer Maglev-Zug hat soeben die Welt des Schienenverkehrs neu definiert.

In China ist ein neuer Beschleunigungsrekord im Schienenverkehr aufgestellt worden. Auf einer Teststrecke in der Provinz Hubei brachte ein experimenteller Magnetschwebezug – kurz Maglev – seine Geschwindigkeit in lediglich 5,3 Sekunden von null auf 800 Kilometer pro Stunde. Damit hält das Fahrzeug nun den Weltrekord für die schnellste Beschleunigung eines Schienenfahrzeugs überhaupt. Der getestete Prototyp hatte ein Gewicht von rund 1,1 Tonnen und legte die Rekordfahrt auf einer 1 Kilometer langen Teststrecke zurück.

Chinas Technologieführerschaft

Mit dem Rekordversuch soll demonstriert werden, welches Potenzial im Bereich des ultraschnellen Schienenverkehrs künftig ausgeschöpft werden kann. China festigt damit seine führende Stellung in diesem Technologiefeld weiter. Hochgeschwindigkeitszüge in Peking stehen dabei sinnbildlich für die technologische Leistungsfähigkeit und Innovationsstärke, die das Land im Schienenverkehr mittlerweile erreicht hat.