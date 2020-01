Schwerer Vorwurf: Sex-Skandal um Polizeidirektor!

In Ana Maria Rossis neuem Drama findet das große Schweigen zwischen Vida und Bane für immer ein Ende.

Vida (Nataša Ninković) und Bane (Sergej Trifunović) sind ein Ehepaar, das schon seit längerer Zeit in Stockholm lebt. Sie sind im Beruf erfolgreich und verdienen genug Geld, um ein angenehmes Leben, ohne Sorgen zu führen. Sie haben einen Hund, aber keine Kinder. Vida verdächtigt Bane eine Geliebte in Belgrad zu haben, redet aber nicht offen über ihre Zweifel. Über die Feiertage fahren sie nach Serbien, wo sich im bekannten Umfeld eine Choreographie abspielt, die sich so schon oftmals in ihrem Gastarbeiter-Dasein wiederholt hat. Dieses Ostern fällt die Schwiegewand für immer.

