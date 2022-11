Schweres Erdbeben erschüttert dieses Balkanland

Ein Erdbeben der Stärke 5,5 hat in der Nacht auf Montag Griechenland erschüttert. Das Epizentrum lag in der Nähe von Kreta.

Und plötzlich bebte die Erde in Griechenland, dieses Mal mit einer Stärke von 5,5. Tausende Menschen wurden in der Nacht auf Montag gegen 1.25 Uhr aus dem Schlaf gerissen. Der Erdstoß ereignete sich nach Angaben des geodynamischen Instituts von Athen unter dem Meeresboden zwischen Kreta und der Insel Karpathos.

“Es hörte sich wie ein Schlag an und dann fing es an zu schaukeln …dieses komische Gefühl und die Geräusche knarrender Fenster und Türen in der Wohnung”, erzählen Bewohner gegenüber den lokalen Medien. Informationen über Schäden und Verletzte liegen bislang nicht vor.

“Das Beben hat sich in einer sehr großen Tiefe von etwa 80 Kilometern unter dem Meeresboden ereignet”, so der Geologe Efthymios Lekkas im Staatsfernsehen. Außerdem habe es auch keinen Tsunami gegeben, fügte er noch hinzu.

Keine Verletzten

Kreta liegt nördlich eines tiefen tektonischen Grabens, wo sich die eurasische und die afrikanische Platte treffen. So entstehen öfters Erdbeben.