Sei vorbereitet: große Änderungen für Autofahrer ab 1. November

Mit dem Herbstlaub kommt auch die Vorbereitungszeit für den Winter. Und für alle Autofahrerinnen und Autofahrer in Österreich bedeutet das, sich auf die situative Winterausrüstungspflicht einzustellen, die ab dem 1. November in Kraft tritt.

„Wenn der Winter plötzlich Einzug hält, sind die Werkstätten oft auf Wochen ausgebucht“, warnt Steffan Kerbl, Techniker beim ÖAMTC. Besonders in höheren Lagen oder nachts können die Temperaturen bereits im Oktober empfindlich sinken. Hier haben Autofahrer mit Winterreifen klar die Nase vorn.

Doch bevor die Sommerreifen in den Winterschlaf geschickt werden, gilt es, deren Zustand zu überprüfen. „Die gesetzliche Mindestprofiltiefe beträgt vier Millimeter, die den ganzen Winter über eingehalten werden müssen. Je nach gefahrenen Kilometern sollten beim Wechsel aber bereits sechs Millimeter vorhanden sein“, erklärt Kerbl, der auch als Verkehrsexperte fungiert.

Nicht nur das Profil, auch das Alter der Reifen spielt eine Rolle. „Nach etwa fünf Saisonen oder bei sichtbaren Rissen und anderen Schäden sollten Autofahrer einen Reifenwechsel ins Auge fassen“, rät der Experte. Denn mit der Zeit härte die Gummimischung aus, was die Leistung der Reifen beeinträchtigen kann.

Doch der Winter-Check sollte nicht nur die Reifen umfassen. „Altersschwache Batterien sind die häufigste Pannenursache. Ist die Batterie also älter als vier Jahre oder nur im Kurzstreckenbetrieb im Einsatz, sollte in jedem Fall noch vor der kalten Jahreszeit eine Überprüfung durchgeführt werden“, empfiehlt Kerbl. Aber auch der Frostschutz für die Scheibenwaschanlage, die Prüfung der Wischerblätter, das Imprägnieren von Gummidichtungen und ein Check der Lampen sollten auf der To-Do-Liste stehen.

Mit diesen Tipps können Sie sicher und gut vorbereitet in die kalte Jahreszeit starten. Denn wie sagt man so schön? Vorsicht ist besser als Nachsicht. Und in diesem Fall könnte sie auch vor langen Wartezeiten in der Werkstatt und unliebsamen Überraschungen auf winterlichen Straßen schützen.