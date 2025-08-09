Selenskyj unter Druck: Trump und Putin planen geheimen Alaska-Gipfel

Ein für Freitag angesetztes Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin in Alaska könnte entscheidende Weichen für den Ukraine-Konflikt stellen. Trump verkündete das hochrangige Zusammentreffen in der Nacht auf Samstag über seine Social-Media-Plattform Truth Social.

„Das mit Spannung erwartete Treffen zwischen mir als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika und Präsident Wladimir Putin aus Russland wird am kommenden Freitag, dem 15. August 2025, im großartigen Bundesstaat Alaska stattfinden“, schrieb der US-Präsident und stellte weitere Details in Aussicht. Sowohl US-amerikanische als auch internationale Medien bestätigten die Authentizität des Trump-Posts auf Truth Social, wobei der Präsident die Ukraine-Frage als zentrales Thema des Gipfels bezeichnete.

Die Wahl des Treffpunkts begründete Kremlberater Juri Ushakow mit der geografischen Nähe beider Staaten: „Russland und die USA sind enge Nachbarn und grenzen aneinander. Es scheint ganz logisch, dass unsere Delegation einfach über die Beringstraße fliegt und dass ein so wichtiges und lang erwartetes Gipfeltreffen zwischen den Führern der beiden Länder dort stattfindet.“

⇢ Erste Spekulationen über möglichen Friedensdeal!



Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg steht ein Abkommen zur Beendigung des Ukraine-Krieges im Mittelpunkt der Gespräche, das die von Moskau eroberten Gebiete festschreiben könnte. Ein Sprecher des Weißen Hauses bezeichnete diesen Bericht allerdings als Spekulation.

Territoriale Zugeständnisse

Bei einem Pressetermin in Washington räumte Trump ein, dass eine Vereinbarung mit Russland territoriale Zugeständnisse umfassen könnte. „Es wird einen gewissen Austausch von Gebieten zum Wohle beider Seiten geben“, erklärte der US-Präsident und verwies auf Sicherheitsvorkehrungen als Grund für die Verschiebung des Treffens. Die ukrainische Führung reagierte zunächst nicht direkt auf diese Berichte. In einer später veröffentlichten Erklärung, die nicht explizit auf die Meldungen einging, betonte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj: „Die Vereinigten Staaten sind entschlossen, einen Waffenstillstand zu erreichen, und wir müssen gemeinsam alle konstruktiven Schritte unterstützen.“

Selenskyj unterstrich, dass ein dauerhafter Frieden nur durch gemeinsame Anstrengungen erreicht werden könne. In seiner abendlichen Videobotschaft fügte er hinzu, ein Waffenstillstand sei möglich, sofern ausreichender Druck auf Russland ausgeübt werde. Er verwies auf intensive diplomatische Aktivitäten mit mehr als zwölf Gesprächen mit verschiedenen Staats- und Regierungschefs sowie auf den kontinuierlichen Austausch seines Teams mit den USA. Der russische Präsident erhebt Anspruch auf die vier ukrainischen Regionen Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson sowie auf die bereits 2014 annektierte Halbinsel Krim. Allerdings kontrollieren russische Truppen nicht das gesamte beanspruchte Territorium.

Friedensprozess beginnt

Die Gespräche zwischen Trump und Putin sollen sich auf Optionen für eine „langfristige friedliche Lösung der Ukraine-Krise“ konzentrieren. Kremlberater Ushakow räumte ein, dass dies „offensichtlich ein schwieriger Prozess sein“ werde, den man jedoch „aktiv und energisch angehen“ wolle. Bereits jetzt steht fest, dass ein Folgetreffen in Russland stattfinden soll – eine entsprechende Einladung wurde Trump bereits übermittelt. Die Ukraine hatte in der Vergangenheit bei Friedensbemühungen durchaus Flexibilität signalisiert. Der Krieg hat im Land verheerende Spuren hinterlassen, zahlreiche Städte und Dörfer verwüstet sowie viele Soldaten und Zivilisten das Leben gekostet.

Seit seiner Amtsübernahme im Jänner bemüht sich Trump um eine Verbesserung der amerikanisch-russischen Beziehungen und eine Beendigung des Ukraine-Krieges. Angesichts der fortgesetzten russischen Offensive hatte er mit neuen Sanktionen gedroht. Am Mittwoch verhängte Washington einen zusätzlichen Zoll von 25 Prozent auf indische Waren – eine Reaktion auf Indiens Importe russischen Öls.

Dem Gipfeltreffen vorausgegangen waren am Mittwoch mehrstündige Gespräche zwischen Trumps Sondergesandtem Steve Witkoff und Putin in Moskau, die beide Seiten als konstruktiv bewerteten. Sowohl US-amerikanische als auch internationale Nachrichtenagenturen bestätigten unabhängig voneinander die Durchführung dieser Gespräche, die als wichtiger diplomatischer Schritt zur Vorbereitung des Alaska-Gipfels gelten. Putin bezeichnete die Unterredung mit Witkoff als „produktiv“, während das Weiße Haus von „konstruktiven Diskussionen“ sprach.