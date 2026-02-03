Semesterferien ohne Langeweile: Die besten Tipps für Ihre Kids!

Während die Skipisten locken, entfaltet sich in Wien ein Winterparadies für Kinder. Die Hauptstadt überrascht mit kostenlosen Abenteuern jenseits von Bildschirm und Langeweile.

Die Semesterferien haben begonnen, und viele Eltern stehen vor der Herausforderung, ein abwechslungsreiches Programm für ihre Kinder zu finden. Wer nicht auf Skiurlaub fährt, kann in Wien aus einem vielfältigen Angebot an kostenlosen und günstigen Aktivitäten wählen, die für jeden Geschmack etwas bieten.

Während in Wien und Niederösterreich die schulfreie Zeit bereits läuft und die anderen Bundesländer bald folgen, beginnt für viele Eltern die Planung der Ferientage. Die Sorge, dass die Kinder die freie Zeit nur mit Langeweile oder vor Bildschirmen verbringen, ist unbegründet – die Bundeshauptstadt bietet zahlreiche Möglichkeiten für unvergessliche Ferienerlebnisse.

Eine beliebte Winteraktivität bleibt das Eislaufen. Besonders der Wiener Eistraum am Rathausplatz lockt mit seiner großzügigen Eisfläche Familien an. Hier können sich Kinder ausgiebig bewegen, während die Eltern die winterliche Atmosphäre der Stadt genießen – ein perfektes Ausflugsziel für die ganze Familie.

Kreative Spielangebote

Für Spielbegeisterte verwandelt sich das Wiener Rathaus vom 5. bis 7. Februar in ein wahres Spieleparadies. Die WIENXTRA-Spielebox lädt täglich von 14:00 bis 19:00 Uhr zum Entdecken neuer Brettspiele ein. Das Programm umfasst zusätzlich kreative Werkstätten zum Selbstgestalten von Spielen, verschiedene Bastelstationen sowie eine Game-Zone mit digitalen Spielangeboten.

Naturliebhaber kommen bei Winterwanderungen auf ihre Kosten. Das elegante Cottage Viertel in Wien-Währing und der weitläufige Türkenschanzpark in Wien-Döbling zählen zu den bevorzugten Ausflugszielen für Familien. Die verschneiten Villen und die winterliche Atmosphäre schaffen ein besonderes Ambiente.

Alternativ bieten sich der Schönbrunner Schlosspark oder das malerische Servitenviertel in Wien-Alsergrund für entspannte Spaziergänge an.

Kultur erleben

Die Museenlandschaft Wiens präsentiert während der Ferien spezielle Kinderangebote – viele davon mit freiem Eintritt für Besucher unter 19 Jahren. Besonders empfehlenswert sind das Belvedere, die Albertina, das Kunsthistorische Museum sowie das Technische Museum, die mit kindgerechten Führungen und interaktiven Ausstellungen begeistern.

Auch die städtischen Büchereien haben sich auf junge Besucher eingestellt. Die Bücherei Wien-Hernals bietet ein multisensorisches Leseerlebnis, während in der Bücherei Wien-Liesing regelmäßige Vorlesestunden stattfinden – ideale Gelegenheiten für Kinder, in die Welt der Geschichten einzutauchen.

Bei schlechtem Wetter bietet sich ein Kinobesuch an. Das aktuelle Programm umfasst zahlreiche familienfreundliche Filme wie „Zoomania 2“, „Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen“, „Charlie – Der Superhund“ oder „Pumuckl und das große Missverständnis“, die für Unterhaltung und Abwechslung sorgen.

Wintervergnügen muss nicht zwingend auf der Skipiste stattfinden. Bei passenden Schneeverhältnissen bieten die Jesuitenwiese im Wiener Prater oder der Cobenzl in Wien-Döbling ideale Bedingungen für Rodelausflüge. Wer es ruhiger angehen möchte, kann beim Eisstockschießen sein Geschick unter Beweis stellen – eine unterhaltsame Aktivität, die Familienmitglieder jeden Alters zusammenbringt.