Frühlingsskifahren: Diese Pisten locken noch bis in den Mai!

Während die ersten Knospen sprießen, locken Österreichs Skigebiete mit Pistenspaß bis in den Mai. Für Wintersportbegeisterte ist nach dem Winter noch lange nicht Schluss.

Der Frühling kündigt sich zwar bereits an, doch für passionierte Wintersportler bedeutet das keineswegs das Ende der Skisaison. Zahlreiche österreichische Skigebiete bieten auch im April und teilweise sogar bis in den Mai hinein hervorragende Pistenverhältnisse. Während der Februar bereits in vollem Gange ist, gibt es für alle Winterbegeisterten eine erfreuliche Nachricht: In mehreren Regionen können Skifahrer noch weit über die traditionelle Saison hinaus ihrem Lieblingssport nachgehen.

Eine absolute Ausnahmestellung nimmt der Hintertuxer Gletscher ein. Dieses Skigebiet ermöglicht Wintersport an jedem einzelnen Tag des Jahres. Besonders in den Frühlingsmonaten erfreut sich diese Region großer Beliebtheit.

Mit seinen hochalpinen Gletscherarealen bietet Sölden ideale Voraussetzungen für späten Skigenuss. Die Frühjahrsstimmung prägt hier das Skivergnügen auf besondere Weise: Vormittags gleiten die Sportler über die Pisten, während nachmittags die Sonnenterrassen zum Verweilen einladen. Die Lifte laufen hier noch bis zum 3. Mai 2026.

Nicht nur für sein weitläufiges Skigebiet ist Ischgl bekannt, sondern auch für spektakuläre Saisonabschlussveranstaltungen. Die Höhenlage der Silvretta Arena garantiert Pistenspaß bis weit in die Frühlingsmonate. Der letzte Skitag ist hier der 2. Mai 2026.

Schneesichere Regionen

Als eines der höchstgelegenen Skiareale Österreichs punktet Obergurgl-Hochgurgl mit zuverlässiger Schneesicherheit und exzellenten Pistenbedingungen bis in den Frühling. Die Saison endet hier am 19. April 2026.

Die Zillertal Arena verbindet verschiedene Ortschaften und besticht durch ihr vielseitiges Pistenangebot. Auch hier können Wintersportler im Frühling noch auf die Bretter steigen – besonders jene, die ihre Saison entspannt ausklingen lassen möchten. Letzter Betriebstag ist der 12. April 2026.

Zu den schneesichersten Gebieten Österreichs zählt der Stubaier Gletscher, was den langen Skibetrieb ermöglicht. In den Frühlingsmonaten überzeugt das Areal mit großzügigen, perfekt präparierten Abfahrten und angenehm leeren Pisten. Die Saison dauert hier bis zum 17./18. Mai 2026.

Frühlingsskifahren

Sonnenskilauf in den Alpen vereint sportliche Aktivität mit Genussaspekten: Firnschnee unter den Skiern, wärmende Frühlingssonne und erstklassige Hotellerie bilden die perfekte Kombination für einen gelungenen Winterausklang. Von Saalbach-Hinterglemm über Zell am See-Kaprun bis ins Gasteinertal präsentieren wir die empfehlenswertesten Unterkünfte und Pisten für erfrischende Frühlingstage im Alpenraum.

Österreich dominiert die europäische Skischullandschaft und sichert sich die Spitzenposition im internationalen Vergleich. Mit dem Beginn der Semesterferien zieht es Familien in die Skigebiete. Während routinierte Skifahrer und Snowboarder die Pisten souverän meistern, stehen viele Anfänger vor ihren ersten Schwüngen im Schnee.

Österreich bietet beeindruckende Langlaufmöglichkeiten – von aussichtsreichen Hochplateaus bis zu malerischen Gletschertälern. Diese ausgewählten Loipen gehören zu den landschaftlich reizvollsten des Landes und machen den Langlaufsport zu einem einzigartigen Naturerlebnis.

Auch wenn die ersten Frühlingsanzeichen bereits sichtbar werden, müssen echte Wintersportfans noch lange nicht auf ihr Vergnügen verzichten.