EU-Reisechaos droht: Brüssel zieht bei Einreisesystem die Notbremse

Brüssel zieht die Notbremse: Die vollständige Einführung des EU-Einreisesystems wird verschoben. Zu viele Pannen, stundenlange Wartezeiten und drohende Sommerprobleme zwangen zum Handeln.

Die vollständige Einführung des neuen EU-Einreise-/Ausreisesystems (EES) wird verschoben. Wie die Europäische Kommission am Freitag bestätigte, reagiert Brüssel damit auf wachsende Befürchtungen vor einem Reisechaos während der Sommermonate. „Die Einführung eines so umfangreichen Systems stellt eine komplexe Herausforderung dar“, erklärte Kommissionssprecher Markus Lammert bei einer Pressekonferenz Ende Jänner. „Mit der verlängerten Flexibilität während der Sommerperiode geben wir den Mitgliedstaaten die notwendigen Instrumente an die Hand, um potenzielle Probleme zu bewältigen und vor allem ein Reisechaos im Sommer zu verhindern.“

Die neuen Grenzkontrollen, die im Oktober 2025 eingeführt wurden, werden schrittweise an Flughäfen und Häfen in der gesamten EU implementiert. Ursprünglich sollte das System im April 2026 an allen EU-Grenzen vollständig in Betrieb gehen – dieser Termin wurde nun auf September 2026 verschoben. An Flughäfen, wo das EES bereits aktiv ist, müssen Reisende aus Großbritannien, den USA und anderen visafreien Nicht-EU-Ländern ihre biometrischen Daten an speziellen Terminals registrieren lassen.

Erhebliche Verzögerungen

Zu Beginn war die Schwelle für die Registrierung von Drittstaatsangehörigen auf lediglich zehn Prozent festgelegt. Seit dem 9. Jänner wurde dieser Anteil auf 35 Prozent erhöht und das System in zahlreichen weiteren Flughäfen und Häfen in Betrieb genommen. Die Einführung der biometrischen Technologie hat bereits erste Schwierigkeiten verursacht und zu erheblichen Verzögerungen für Reisende im Flug-, Fähr- und Eurotunnel-Verkehr geführt.

Passagiere berichten von langen Warteschlangen, während sie sich mit den neuen Abfertigungsverfahren vertraut machen. In einigen Fällen haben die Verzögerungen sogar dazu geführt, dass Reisende ihre Flüge verpasst haben.

Ein Ende vergangenen Jahres vom Verband der europäischen Flughäfen (ACI Europe) veröffentlichter Bericht zeigte, dass die schrittweise Einführung des biometrischen Systems die Bearbeitungszeit an den Grenzkontrollen an Flughäfen um bis zu 70 Prozent verlängert hat. In Spitzenzeiten wurden Wartezeiten von bis zu drei Stunden verzeichnet. Im Dezember sah sich der Flughafen Lissabon sogar gezwungen, das EES für drei Monate auszusetzen, nachdem „schwerwiegende Mängel“ bei der Grenzkontrolle zu übermäßigen Wartezeiten geführt hatten, die Berichten zufolge bis zu sieben Stunden betrugen.

Branchenreaktionen

Die Entscheidung, die Frist für die vollständige Umsetzung des EES an den EU- und Schengen-Grenzen bis September zu verschieben, bedeutet für die Mitgliedstaaten mehr Flexibilität bei der Steuerung des Übergangs zur biometrischen Datenerfassung – je nach Kapazität ihrer Verkehrsknotenpunkte. Für Reisende hat dies zur Folge, dass sie in den kommenden Monaten an den Grenzen weiterhin manuelle Stempel in ihre Pässe bekommen könnten.

Diese Entscheidung folgt auf deutliche Kritik von ACI Europe wegen der „erheblichen Unannehmlichkeiten, die den Passagieren zugefügt werden“. Im Dezember warnte Olivier Jankovec, Generaldirektor von ACI Europe, dass die Ausweitung der Anwendung „unweigerlich zu viel schwereren Engpässen und systematischen Störungen für Flughäfen und Fluggesellschaften führen wird“. Er wies zudem auf mögliche „ernsthafte Sicherheitsrisiken“ hin.

Im Jänner forderte der Reisebranchenverband ABTA eine verstärkte Anwendung von Notfallmaßnahmen durch die EU-Grenzbehörden, um die Ausweitung des Systems zu erleichtern. „Wir fordern die Grenzbehörden auf, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um Verzögerungen zu reduzieren“, betonte Mark Tanzer, Hauptgeschäftsführer der ABTA.

„Ihnen stehen Notfallmaßnahmen zur Verfügung – wie die vorübergehende Aussetzung des Systems oder die Einschränkung von Kontrollen – und wir erwarten, dass diese eingesetzt werden, um den Personenfluss zu gewährleisten. Einige der bisher aufgetretenen Probleme hätten vermieden werden können, wenn Notfallmaßnahmen rechtzeitig angewendet worden wären.“