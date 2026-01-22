EU-Revolution an den Grenzen: Digitaler Pass soll Warteschlangen beenden

Digitale Reisepässe sollen Grenzkontrollen revolutionieren: Die EU entwickelt eine App für Nicht-EU-Bürger, die lange Warteschlangen an Schengen-Grenzen beenden könnte.

Die Europäische Union arbeitet an einem digitalen Dienst, der Bürgern aus Nicht-EU-Staaten künftig einen deutlich schnelleren Grenzübertritt an den Schengen-Außengrenzen ermöglichen soll. Diese Initiative gewinnt besonders an Bedeutung, nachdem zahlreiche Reisende aus Bosnien und Herzegowina und Serbien über erheblich längere Wartezeiten an der kroatischen und ungarischen Grenze klagten – ein Problem, das seit Einführung des neuen Entry/Exit-Systems (EES) Ende vergangenen Jahres verstärkt auftritt.

Bei dem geplanten System handelt es sich um eine „Digitale Reise-App“, die als elektronisches Reisedokument konzipiert ist und biometrische Daten in digitaler Form speichern kann. Laut Europäischer Kommission wird dieser Dienst allen Drittstaatsangehörigen zur Verfügung stehen, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Grundbedingung ist der Besitz eines biometrischen Reisepasses sowie die Einrichtung einer digitalen Identität.

Armina Musa, Beraterin des Direktors für Informationssystemsicherheit bei der bosnischen Agentur für Identifikationsdokumente (IDDEEA), bestätigte, dass die Behörde über das EU-Vorhaben informiert und technisch für die Umsetzung gerüstet sei. Allerdings warnte sie vor möglichen politischen Verzögerungen: „Solange auf staatlicher Ebene kein neues Gesetz über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste verabschiedet wird, das vollständig mit eIDAS 2.0 kompatibel ist, können die Bürger Bosnien und Herzegowinas diese europäischen Dienste nicht formal nutzen.“

Rechtliche Hürden

Musa betonte, dass durch ein entsprechendes Gesetz und begleitende Verordnungen dieser Bereich auf allen Regierungsebenen klar geregelt werden müsse, um Rechtssicherheit, Interoperabilität und internationale Anerkennung der digitalen Identität zu gewährleisten. Die IDDEEA habe bereits erfolgreich die erste Phase der Entwicklung einer staatlichen digitalen Brieftasche abgeschlossen – ein Projekt, das mit Unterstützung der EU-Delegation und der deutschen Entwicklungsagentur GIZ realisiert wurde.

Nach Abschluss der zweiten Phase werde den Bürgern eine vollständig EU-kompatible digitale Brieftasche gemäß eIDAS 2.0 zur Verfügung stehen. „Der entscheidende nächste Schritt ist die Verabschiedung eines modernen gesetzlichen Rahmens auf staatlicher Ebene, der es den Bürgern ermöglichen würde, künftige europäische digitale Identitäten und die daraus resultierenden Dienste umfassend zu nutzen“, unterstrich Musa.

Umsetzungsplan

Nach Angaben der Europäischen Kommission wird das digitale Reisedokument alle Daten enthalten, die auch im physischen Reisepass gespeichert sind. Die vollständige Implementierung des Systems ist für 2030 geplant, nachdem EES und ETIAS (European Travel Information and Authorization System) vollständig eingerichtet sind. Das EES soll nach früheren Ankündigungen am 10. April in Betrieb gehen, während ETIAS voraussichtlich Ende des Jahres eingeführt wird.

Die Kommission erläutert, dass das digitale Reisedokument bei der Ausstellung eines neuen Reisepasses oder Personalausweises ohne zusätzliche Kosten beantragt werden kann. Sobald die EU Digital Travel App verfügbar ist, können Reisende ihr digitales Dokument auch selbständig auf Basis ihres bestehenden Reisedokuments erstellen. Die Nutzung bleibt freiwillig – wer möchte, kann weiterhin ausschließlich den physischen Reisepass oder Personalausweis verwenden.

Die Erstellung des digitalen Reisedokuments erfolgt durch Scannen des physischen Dokuments über eine App. Diese überprüft die Echtheit und die Übereinstimmung mit der Identität des Reisenden durch Abgleich mit dem im Reisedokument gespeicherten biometrischen Foto. Nach der Erstellung können Reisende das digitale Dokument vor dem Grenzübertritt den Behörden zur vorherigen Überprüfung vorlegen, was den Kontrollprozess beschleunigt, ohne die Sicherheitsstandards zu senken.