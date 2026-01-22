DDR-Erbe in Flammen: Historisches Gebäude bei Goebbels-Villa brennt lichterloh

Ein Feuer hat am Mittwochabend ein historisches Gebäude auf dem Bogensee-Areal nördlich von Berlin erfasst. Augenzeugen meldeten Rauchentwicklung aus einem der Bauwerke auf dem geschichtsträchtigen Gelände in Wandlitz (Brandenburg), wie die Polizei informierte.

Nicht die bekannte Villa des NS-Propagandaministers Joseph Goebbels stand in Flammen, sondern ein ehemaliges Lektionsgebäude, das zur DDR-Zeit Teil der Hochschule der Freien Deutschen Jugend war, erklärte ein Polizeisprecher.

Nach der Wiedervereinigung diente das Areal als Kongresszentrum, steht jedoch seit 2000 leer und verfällt zusehends. Das rund 16 Hektar große Gelände gehört dem Land Berlin, das es mangels finanzieller Mittel und Entwicklungsinteresse bis Ende 2027 kostenlos der Gemeinde Wandlitz überlassen hat.

Schwierige Löscharbeiten

„Die Kameraden der Feuerwehr bekämpften erst einen Brand im Dachstuhl, der später auf das komplette Gebäude übergriff“, teilte die Polizei mit. „Die Löscharbeiten dauern seither an und sind bis jetzt nicht abgeschlossen.“ In der Nacht seien zwischenzeitlich rund 90 Kräfte im Einsatz gewesen, sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle Nordost.

„Die Witterung ist der Gegner.“ Die Löscharbeiten gestalteten sich wegen der niedrigen Temperaturen schwierig. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam bei dem Feuer niemand zu Schaden.

Die Polizei habe ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und habe erste Zeugen identifizieren können.