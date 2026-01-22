Dramatische Abwanderung: Ganze Kleinstadt verlässt Bosnien jährlich

In den vergangenen fünf Jahren wurden 64.088 Langzeitvisa an Staatsbürger aus Bosnien und Herzegowina für Deutschland ausgestellt. Dies geht aus exklusiven Daten hervor, die dem Portal „Slobodna Bosna“ vorliegen. Der Großteil dieser Visa – insgesamt 39.174 – wurde für Beschäftigungszwecke erteilt.

Allein im laufenden Jahr 2024 sind bereits 8.520 Personen aus Bosnien und Herzegowina zur Arbeitsaufnahme nach Deutschland gezogen. Den Höchststand erreichte die Arbeitsmigration im Jahr 2022 mit 10.524 ausgestellten Langzeitvisa, gefolgt von 9.423 im Jahr 2023. In den Jahren zuvor waren die Zahlen niedriger: 6.553 im Jahr 2021 und 4.154 im Jahr 2020.

Familienzusammenführungen

Neben der Beschäftigung zählen Familienzusammenführungen zu den häufigsten Gründen für die Ausstellung von Langzeitvisa. In den vergangenen fünf Jahren wurden 13.101 solcher Visa erteilt, wobei der Höchstwert mit 3.056 im Jahr 2023 erreicht wurde. Im Jahr davor waren es 2.485, 2021 wurden 2.916 und 2020 trotz der Corona-Pandemie 2.572 Visa für Familienzusammenführungen ausgestellt.

Besonders auffällig ist die hohe Zahl an Kindern, die Bosnien und Herzegowina verlassen haben, um mit ihren Familien in Deutschland zusammengeführt zu werden – insgesamt 10.614 in den letzten fünf Jahren. Die meisten dieser Zusammenführungen fanden 2023 mit 2.813 Fällen statt. Im laufenden Jahr 2024 waren es bisher 1.845, im Jahr 2022 belief sich die Zahl auf 2.034, 2021 auf 1.898 und 2020 auf 2.024.

Aktuelle Visasituation

Die deutsche Botschaft in Sarajevo teilte auf Anfrage mit: „Derzeit gibt es keine längeren Wartezeiten für Visumantragstermine.“ Die Bearbeitungszeit variiert stark und hängt von den eingereichten Dokumenten sowie der Art der Tätigkeit ab, da für bestimmte Tätigkeiten auch die zuständigen deutschen Behörden einbezogen werden müssen. Für die Westbalkanstaaten gibt es im Zusammenhang mit Änderungen im deutschen Arbeitsrecht keine Neuerungen.

Die Statistiken verdeutlichen, dass jährlich eine beträchtliche Anzahl von Menschen – vergleichbar mit einer Kleinstadt – Bosnien und Herzegowina verlässt, um in Deutschland zu arbeiten oder mit ihren Familien zusammengeführt zu werden.

