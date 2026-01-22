455 PS gegen Schneechaos: Was Politiker vom Schweden-SUV lernen können

Schwedische Gelassenheit trifft auf winterliche Herausforderung: Der frisch überarbeitete Volvo XC 60 T8 mit 455 PS stellt sich dem plötzlichen Wintereinbruch.

Der Volvo XC 60, das Verkaufsschlagerzeug des schwedischen Herstellers, präsentiert sich nach einer umfassenden Modellpflege in neuem Glanz. Besonders in der T8-Ausführung mit dem kraftvollen Plug-in-Hybridantrieb und beeindruckenden 455 PS zeigt das Fahrzeug sein volles Potenzial – wenngleich der Anschaffungspreis durchaus Überlegungen erfordert.

Der Testwagen erschien genau zum richtigen Zeitpunkt in der Redaktion, insbesondere angesichts seiner skandinavischen Herkunft. Der XC 60 stammt aus dem Volvo-Werk Torslanda bei Göteborg, einer Region, in der winterliche Verhältnisse zum Alltag gehören und die Fahrzeugentwicklung entsprechend prägen.

Winterliche Bewährungsprobe

Und tatsächlich kehrte der Winter, diese fast in Vergessenheit geratene Jahreszeit, plötzlich zurück. Während vielerorts empfohlen wurde, Fahrzeuge stehen zu lassen, stellte sich für einen Autojournalisten natürlich eine andere Frage.

Die Antwort lag auf der Hand: Den Schlüssel nehmen und die Winterbedingungen mit dem schwedischen Gefährt erkunden.