Serbien: Pensionisten dürfen wieder frische Luft schnappen

Die serbische Regierung hat heute Neuerungen bezüglich der Ausgangsbeschränkungen bekannt gegeben.

So dürfen BürgerInnnen, die älter als 65 sind und in der Mehrheit bereits in der Pension sind, am Dienstag, Freitag und Sonntag kurz das Haus verlassen. Die Maximaldauer des Aufenthalts im Freien darf allerdings eine halbe Stunde nicht überschreiten. Die Zeit, in der sie rausgehen dürfen an diesen Tagen, ist „zwischen 18 Uhr Abends und 1 Uhr nachts“.



600 Meter Bewegungsradius

Dabei dürfen die Pensionisten allerdings keine Spaziergänge machen, ohne auf die Distanz zu ihrem Haus bzw. Wohngebäude zu achten. Man darf sich laut den strengen Bestimmungen nicht weiter als 600 Meter davon entfernt aufhalten. Ab morgen dürfen in Serbien übrigens wieder kleinere Geschäfte und Dienstleistungsträger aufmachen, wie z.B. Automechaniker, Schuhgeschäfte, Wäschereien, Fahrschulen, usw.