Sinan über JK: „Ich hab‘ ihr das Leben gerettet und sie nennt mich Ober-Bauer“

Der kürzlich verstorbene Folk-Sänger enthüllte kurz vor seinem Tod, dass er Jelena Karleuša vor Prügel in einem Flugzeug bewahrt hat. Sinan Sakić gab zu, dass ihn dieses undankbare Verhalten verletzte, da sie nichts Besseres zu tun hätte, als ihn danach als „Ober-Bauern“ zu bezeichnen.

Jelena kritisierte als Jury-Mitglied in der bekannten Musik-Show „Zvezde Granda“ zahlreiche Kandidaten, die Sinans Lieder oder jene aus dem Hause „Južni vetar“ performen, da sie diese Songs weder verstehe, noch fühlen würde.

„Warum singt sie dann meine Lieder auf ihren Auftritten? Es macht überhaupt keinen Sinnen, was sie da von sich gibt. Ich habe sie immer verteidigt und immer, wenn wir uns irgendwo getroffen haben, habe ich sie nett begrüßt. Daher verstehe ich auch gar nicht, warum sie mich öffentlich beleidigt?“, so Sinan Sakić gegenüber „Kurir“.

„Ich hab‘ ihr das Leben gerettet“

Der bekannte Folks-Sänger fügte hinzu, dass er sie einmal vor vier Männern im Flugzeug gerettet habe, die Jelena angriffen und prügeln wollten. „Ich war kurz vor dem Einschlafen, als ich Lärm und Randale hörte. Als ich aufblickte, sah ich, wie vier Männer auf Jelena losgingen. Ich sprang sofort auf und sagte ihnen: ‚Hey Jungs, hört auf damit! Lasst sie in Ruhe, sie ist eine Frau“, erzählte der Sänger offen.

Nachdem sich die Situation nach einigen verbalen Schlagabtauschen beruhigte, ging Sinan auf Jelena zu und fragte sie: „Schwester, so erzähl mal, ist dein Bruder nun ein Ober-Bauer?“

Daraufhin soll JK versucht haben, sich aus der Sache herauszuwinden: „Ich habe dabei nicht an dich gedacht.“ „Wie kann das sein, wenn du meinen Namen und den von ‚ Južni vetar‘ in den Mund genommen hast“, konterte Sinan.

„Naja … das ist Musik, die vergangen ist… extrem pasé, wenn du weißt was ich mein’“, antwortete Jelena. „Daraufhin bin ich einfach schulterzuckend weggegangen und dachte mir: ‚vergangenen… wir haben die Musik damals revolutioniert, so wie die Beatles in England‘“, so der Sänger im Interview und fügte hinzu, dass ihn Jelenas undankbares Verhalten ziemlich verletz habe.