Trotz Millionen und Luxus: So bodenständig urlauben Jelena und Novak (FOTOS)

Dass Nole und Jeca trotz ihres Erfolges bescheiden geblieben sind, haben sie bereits mehrfach betont, allerdings hätte niemand geglaubt, dass sie ihren Urlaub so leger genießen.

Die Familie Đoković zählt zu einer der erfolgreichsten Serbiens, wenn nicht des gesamten Balkans und um ehrlich zu sein, hinken sie auch international nicht wirklich hinterher. So ist es nicht verwunderlich, dass wir uns ihren Alltag voller Luxus, Prunk und Reichtum vorstellen.

Auch wenn Jelena und Novak in diversen Interviews immer betonen, dass sie eine ganz normale Familie sind, so glaubt man das dann im Endeffekt doch nicht so ganz… Allerdings dementierten die Đoković jegliche Vorwürfe, dass sie abgehoben seien und im Saus und Braus leben mit Fotos von ihrem Camp-Urlaub in den Alpen.

Wie die Beiden urlauben, seht ihr in den Fotos auf der nächsten Seite!