Sing-Duell: Will Smith ruft David Alaba an! (VIDEO!)

Hollywood trifft Bayern München und liefert sich ein Karaoke-Duell.

Der österreichische Fußballstar David Alaba war gerade in dem Trainingslager in Katar. Als wäre das nicht Erlebnis genug wurde er spontan von dem Hollywood-Mega-Star Will Smith angerufen und zu einem Sing-Duell aufgefordert.

Im Rahmen der Promo-Aktion für den neuen Film „Bad Boys III“ wurde der Athlet von Smith und Schauspielkollegen Kingsley Coman angerufen. Dabei wurde nicht nur die Titelmusik des Kult-Streifens geträllert, sondern auch die Hymne der Fußballmannschaft „FC Bayern – Stern des Südens“.

