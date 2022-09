So unzufrieden sind Österreicher mit Gesundheitssystem

Die Österreicher sind laut einer Umfrage des Instituts für empirische Sozialforschung (IFES) mit ihrem Gesundheitssystem nicht sehr zufrieden. Nur eine knappe Mehrheit von 56 Prozent der Österreicher und 54 Prozent der Ärzte und Apotheker zeigt sich mit dem Gesundheitssystem zufrieden.

„Von einem sehr guten Ergebnis sind wir noch weit entfernt“, betonte Reinhard Raml von IFES.

Bürger und Ärzte kritisieren allgemein, dass es im Gesundheitswesen zu wenig Personal gebe. Auch Bürger und Ärzte glauben, dass es in Österreich „zwei Klassen der Medizin“ gibt. So geben 79 Prozent an, dass Menschen, die es sich leisten können, viel schneller behandelt werden.

Nur 22 Prozent der Befragten glauben, dass das Gesundheitssystem fair ist und alle gleich behandelt werden. Die gleiche Meinung teilen 43 Prozent des medizinischen Personals. Die Österreicher haben das größte Vertrauen in ihren Hausarzt, berichtet Tanjug.

