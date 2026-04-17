Steinbruch nach Übung unter Asbest-Verdacht: Schüler betroffen

Schüler im Steinbruch vergraben, Staub auf der Kleidung – und das alles an einem Ort, der kurz darauf wegen Asbest gesperrt wurde.

Bei einer Katastrophenschutzübung im Oktober 2025 wurden Schülerinnen und Schüler in einem Steinbruch vergraben und auf staubige Förderbänder gelegt, um Bergungseinsätze zu trainieren. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat daraufhin Anzeige erstattet. Wie Sprecher Stefan Stadler kritisierte, wurde der betreffende Steinbruch wenige Monate später, im Jänner 2026, wegen einer festgestellten Asbestbelastung behördlich geschlossen.

Greenpeace wirft den Verantwortlichen vor, die Gesundheit der Einsatzkräfte und Freiwilligen leichtfertig aufs Spiel gesetzt zu haben. „Die Übung in einem asbestbelasteten Steinbruch abzuhalten, entbehrt jeglicher Verantwortung“, hielt Stadler fest. An der Übung sollen insgesamt 447 Personen teilgenommen haben, darunter das Rote Kreuz, Feuerwehren aus dem Burgenland und Niederösterreich, der Arbeitersamariterbund, die Rettungshundebrigade sowie 27 Schülerinnen und Schüler aus Niederösterreich.

Asbeststaub-Vorwürfe

Nach der behördlichen Schließung des Steinbruchs hätten sich mehrere Teilnehmer selbständig bei Greenpeace gemeldet. Laut Stadler müsse die Asbestbelastung an diesem Standort den Behörden spätestens seit 2011 bekannt gewesen sein. Dennoch seien Bergungsübungen teilweise direkt am Förderband unterhalb des Steinbrechers durchgeführt worden, also genau dort, wo normalerweise Gestein zerkleinert wird.

Auf Fotos von der Übung sei zudem deutlich zu erkennen, dass die Kleidung der Einsatzkräfte stark kontaminiert gewesen sei, wodurch Asbeststaub möglicherweise in Fahrzeuge oder Innenräume eingeschleppt worden sein könnte. Atemschutzmasken habe offenbar niemand getragen. Asbestfasern können laut Greenpeace als feiner Staub besonders leicht eingeatmet werden und sich in der Lunge festsetzen, wo sie schwere Erkrankungen wie Asbestose sowie verschiedene Krebsarten auslösen können. Luftmessungen im Zuge eines Behördenverfahrens im Steinbruch Pilgersdorf zeigten eine Luftbelastung von teilweise mehr als 100.000 Fasern pro Kubikmeter.

Burgenlands Reaktion

Das Land Burgenland weist die erhobenen Vorwürfe „aufs Schärfste“ zurück. Man sehe der Anzeige gelassen entgegen, bezeichne das Vorgehen von Greenpeace jedoch als befremdlich und erwäge seinerseits eine Anzeige wegen Verleumdung. Der Vorwurf, Teilnehmer seien in Gefahr gebracht worden, sei schlicht falsch.

In einer schriftlichen Stellungnahme betonte das Land, dass der Steinbruch zum Zeitpunkt der Übung über sämtliche erforderlichen Genehmigungen verfügt habe und den Behörden keinerlei Hinweise auf eine Gefährdungslage vorgelegen seien. Erst einen Monat nach der Übung seien im Rahmen von Routinekontrollen geologische Gesteinsproben entnommen worden, bei deren Auswertung ein erhöhter Asbestanteil festgestellt worden sei. „Es handelte sich hierbei um Materialanalysen der tiefen Gesteinsschichten und nicht um Luftgütemessungen“, so das Land.

Die Anzeige wurde bei der Staatsanwaltschaft Eisenstadt eingebracht und richtet sich neben der Betreiberfirma des Steinbruchs auch gegen die zuständige Bezirkshauptmannschaft sowie Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ). Als Straftatbestände werden unter anderem Gefährdung der körperlichen Sicherheit und Gemeingefährdung angeführt.