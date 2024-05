Straßensperren am Sonntag in Wien wegen dem Wings for Life Run

Am kommenden Sonntag verwandelt sich die Wiener Innenstadt wieder in eine sportliche Bühne, wenn der Wings for Life Run Tausende Läufer auf eine Strecke vom Rathausplatz bis zur Donauinsel bringt. Die Veranstaltung hat jedoch auch Auswirkungen auf den Verkehr: zeit- und abschnittsweise Sperren werden Autofahrern Wege durch die Stadt erschweren.

Die Route des Charity-Laufs spannt einen sportlichen Himmel über Wien, fordert aber auch Umsicht im Verkehr. Genau wie beim Vienna City Marathon bleibt das innerstädtische Straßennetz nicht unberührt. Die Südosttangente (A23) und die Ostautobahn (A4) weisen in ihren zentralen Abfahrten temporäre Sperren auf, die von 13:45 bis 15:00 Uhr anhalten.

Optimale Route finden

Die Route des Marathons erstreckt sich vom Rathausplatz, über den Ring, die Roßauer Lände, den Prater bis hin zur Donauinsel Richtung Niederösterreich. Auf der gesamten Strecke wird es zeit- und abschnittsweise Sperren geben.

Der Ring wird zwischen Operngasse und Schottengasse von 10:00 bis 15:30 Uhr für den Verkehr gesperrt sein. Eine zusätzliche Herausforderung für Autofahrer ist die Nicht-Befahrbarkeit der Linken Wienzeile zwischen Getreidemarkt und Gürtel sowie des Inneren Gürtels zwischen Linke Wienzeile und Mariahilfer Straße von 12:45 bis 14:15 Uhr.

Genaue Route des Marathons

„Von der Ringstraße aus wird der Lauf durch Wien angetreten. Vorbei an der Universität Wien und dem Schwedenplatz führt der Weg bis zur Wiener Staatsoper. Von dort aus geht es über die Linke Wienzeile, den Gumpendorfer Gürtel und den Mariahilfer Gürtel quer durch die verschiedenen Wiener Gemeindebezirke. Entlang geschichtsträchtiger Gebäude wie dem Kunsthistorischen und Naturhistorischen Museum, der Hofburg, dem Parlament und dem Burgtheater kommen die Läufer noch einmal am Start vorbei, bevor es zum Schwedenplatz geht. Weiter über Weißgerberlände, Stadionbrücke, Lusthausstraße, Hauptallee, Praterstern, Lassallestraße, Reichsbrücke, Wagramerstraße, Arbeiterstrandbadstraße, Rollerdamm, Steinitzsteg, Donauinsel bis hinaus zum Einlaufbauwerk und Richtung Niederösterreich aus der Stadt hinaus nach Tulln.„, heißt es direkt auf der Homepage des Wings for Life Run.

Öffis als weise Wahl

Verkehrsexperten weisen zudem auf eine bewährte Alternative hin: die U-Bahnen. Gerade für Fahrten in die Innenstadt bieten sich diese an, um verlässlich und zügig ans Ziel zu kommen. Auch für die Anreise zum Flughafen empfiehlt sich die Stadtautobahnen, um möglichen Staus zu entgehen und entspannt anzureisen.