Party hard: Serben feiern 1. Mai mit Trubaci im Pool

Am Tag der Arbeit wurde die Lebensfreude der Menschen weltweit in verschiedensten Traditionen deutlich. In Serbien sorgte ein ausgelassenes Fest in den sozialen Netzwerken für Aufsehen. Eine Gruppe junger Männer feierte den 1. Mai mit Gesang und Musik. Dabei kamen nicht nur Gitarren, sondern auch Trubaci zum Einsatz, eine für die Region typische Blechblasmusik.

Die bereits hohe Stimmung stieg weiter, als die feiernde Gesellschaft beschloss, die Party in einem Schwimmbad fortzusetzen. Eine unerwartete Wendung nahm das Spektakel, als ein Jugendlicher auftauchte und eine Motorsäge schwang – ein Bild, das im Video festgehalten wurde und online sowohl Begeisterung als auch Irritation auslöste.

Die Aufnahmen beweisen, dass ein unerwarteter Ortswechsel die Dynamik einer Feier deutlich steigern kann. Mit ihren Instrumenten folgten die Musiker den feiernden Männern kurzerhand ins kühle Nass, sodass aus einer traditionellen Versammlung eine improvisierte Poolparty wurde. Solch kreative und ungezwungene Feiermethoden spiegeln die Volksseele und den Humor der Region wider, rufen jedoch auch kritische Stimmen auf den Plan. Ein User schreibt: „Je größer der Narr, desto höher die Popularität“. Doch die Mehrheit schien durchaus angetan von dieser erfrischend anderen Art der Maifeier.

Zwischen Begeisterung und Befremden

Das Video verbreitete sich wie ein Lauffeuer im Internet und löste eine Welle von Reaktionen aus. Es zeigt, wie eine zunächst traditionelle Zusammenkunft eine unerwartete Wendung nimmt – eine Mischung aus feierlicher Ausgelassenheit und einem Hauch von Wildheit. Während einige den Kopf über solche Szenen schütteln, weckt es andererseits die Sehnsucht nach Freiheit und Unbekümmertheit.