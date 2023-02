Streichung von ORF Sport Plus für viele Sportvereine eine Gefahr

Bis Ende des Jahres bleibt den Österreichern noch die GIS erhalten. Danach rückt eine neue Lösung der Gebührenentrichtung ins Rampenlicht: die Haushaltsabhabe. Und mit der Haushaltsabgabe müssen vom ORF auch Einsparungen vorgenommen werden. Diese Einsparungen setzen allerdings Kündigungen und Streichungen voraus.

Der Sportspartensender ORF Sport Plus hat es sich zur Aufgabe gemacht, über weniger bekannte Sportdisziplinen zu berichten. Im Austausch mit in Österreich ansässigen Verbänden und Veranstaltern haben Randsportarten dadurch Aufmerksamkeit und Sponsoring erhalten, die sie sonst vielleicht nicht hätten. Mit dem Einzug der Haushaltsabgabe und der damit verbundenen Streichung des ORF-Senders Sport Plus sehen sich kleinere Sportvereine und Clubs nun in Gefahr. Aus diesem Grund will sich die Österreichische Bundes-Sportorganisation Sport Austria am Donnerstag zu einer außerordentlichen Präsidiumssitzung treffen und die weitere Vorgehensweise besprechen.

Folgen für Sportclubs

„Die Einstellung des Spartensenders ORF Sport Plus ist ein Rückschritt.„, äußert sich Klaus Hartmann, Präsident des Österreichischen Eishockeyverbandes (ÖEHV), dazu. Die Angst, dass Randsportarten mit der Abschaffung des Sportsenders an „Sichtbarkeit und Wahrnehmung“ verlieren ist groß. So erinnert Hartmann auch: „Der ORF hat einen gesetzlichen Auftrag.“

So machen sich Unverständnis über das Sponsoring und aktuelle Verträge in der Welt der Randsportarten breit. „In Anbetracht der Tatsache, dass wir bestehende Sponsor-Vereinbarungen haben und intensiv daran arbeiten unser Sponsor-Portfolio zu erweitern, fühlt sich diese Ansage wie ein Schlag ins Gesicht an.“, erklärt Hartmann in einer aktuellen Presseaussendung.

„Wir werden den Breitensport weiter featuren. Die Budgetmittel werden wir transferieren„, sichert ORF-General Roland Weißmann allerdings schon Anfang letzter Woche zu.

Jobverlust in Vereinen

Die angekündigte Einsparung des Sportsenders soll dem ORF, laut Aussagen der Vereinigung österreichischer Sportjournalistinnen und Sportjournalisten, Sports Media Austria, rund sieben Millionen Euro einsparen. Wäre also nicht zielführend, da Weißmann sowieso rund 300 Millionen Euro innerhalb von drei Jahren einsparen muss.

Mit der Schließung des ORF-Sportsenders sehen sich allerdings viele Arbeitsplätze im Sportjournalismus wie auch in kleineren Sportvereinen in Gefahr. Denn das Sponsoring etlicher kleinerer Sportclubs wird mitunter durch den ORF finanziert. „Die Einstellung, die im besten Fall eine Einsparung von rund sieben Millionen Euro mit sich bringt, hat ohne konkrete anderweitige Lösungen existenzbedrohende Folgen für einige Sportarten.„, erklärt Sports Media Austria in einer Aussendung.

Petition zur Rettung von ORF Sport Plus

Die Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur in Österreich fordert „unter Einbeziehung der Sport Austria einen sofortigen Runden Tisch mit Bundeskanzler Nehammer, Sportminister Kogler, Medienministerin Raab und ORF-Generaldirektor Weißmann, in dem eine Lösung für den Fortbestand des ORF-Spartensender Sport + gefunden wird. An wenigen Millionen Euro kann es nicht scheitern, dass die Existenz von vielen Sportarten und Vereinen, die eine Werbepräsenz benötigen, gefährdet wird. Es müssen weiter Sendeflächen für so wichtige Bereiche wie Frauensport, Jugendsport, Behindertensport, Schulsport, Inklusion im Sport bzw. interessante Diskussionen, Pressekonferenzen und Präsentationen zur Verfügung stehen. Hier geht es für viele und vieles im Sport ums nackte Überleben„.

Ebenso wurde auch eine Petition ins Leben gerufen, die die Abschaffung des Sportsenders verhindern soll. Am Montag (10:10 Uhr) haben von benötigten 1000 Unterzeichnern schon 899 ihre Unterschrift abgegeben. Hier geht es zur Online-Petition.