Studie: Smarte Unterhose misst Furz-Frequenz

Die Wissenschaft dringt in ungewöhnliche Bereiche vor: Ein neuartiger Sensor für Unterwäsche revolutioniert die Erforschung von Darmgasen und liefert überraschende Erkenntnisse.

Ein neuartiger Sensor, der an Unterwäsche befestigt wird, verspricht präzise Einblicke in die Gasproduktion des menschlichen Verdauungssystems. Das Forschungsteam um Darmbiologe Brantley Hall möchte damit ein langjähriges medizinisches Problem angehen: Die genaue Messung von Darmgasen war bisher kaum möglich, obwohl sie wichtige Hinweise auf die Aktivität des Mikrobioms liefern können.

Die bisherige Forschung zu Flatulenzen stützte sich hauptsächlich auf Selbsteinschätzungen der Probanden, wodurch besonders nächtliche Vorgänge nicht erfasst wurden. Der neu entwickelte Sensor misst gezielt Wasserstoff – ein Gas, das ausschließlich von Bakterien im Darm produziert wird und somit als direkter Indikator für die Mikrobiom-Aktivität dient. Diese Erkenntnisse veröffentlichte das Forschungsteam im Fachjournal „Biosensors and Bioelectronics“.

Die Technologie verfolgt einen konkreten wissenschaftlichen Zweck: Bislang fehlten verlässliche Daten darüber, wie schnell Darmbakterien auf Nahrungsmittel reagieren. Mit der sensorbestückten Unterwäsche sollen diese Prozesse nun erstmals im Alltag kontinuierlich gemessen werden können, was neue Erkenntnisse über die Verdauungsvorgänge verspricht.

Flatus Atlas

Das Forschungsteam plant nun ein umfassendes Projekt namens „Human Flatus Atlas“, an dem Hunderte Erwachsene in den USA teilnehmen sollen. Ziel ist die systematische Erfassung typischer Muster bei der Produktion von Darmgasen mithilfe des entwickelten Sensors.

Überraschende Ergebnisse

Die ersten Untersuchungen an 19 Personen lieferten bereits überraschende Ergebnisse: Gesunde Erwachsene produzieren durchschnittlich 32 Gasabgänge täglich – etwa doppelt so viele wie in der Fachliteratur bisher dokumentiert. Die individuellen Unterschiede waren dabei beträchtlich und reichten von vier bis zu 59 Ereignissen pro Tag.