Kroatische Rathäuser gestürmt: Polizei umstellt Haus von Bürgermeister

Razzien in Rathäusern, Polizei vor Privathäusern: Kroatiens Anti-Korruptionsermittler schlagen in mehreren Städten zu. Im Visier steht ein Bürgermeister mit zweifelhafter Vergangenheit.

In mehreren kroatischen Städten haben Anti-Korruptionsermittler am Dienstagmorgen eine großangelegte Aktion gestartet. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft für die Bekämpfung von Korruption und organisierter Kriminalität (USKOK) führt die Polizeiabteilung PNUSKOK derzeit Festnahmen und Beweissicherungen in Nova Gradiska, Slavonski Brod und Zagreb durch. Die Behörden kündigten an, nach Abschluss der Befragungen über das weitere Vorgehen zu entscheiden und die Öffentlichkeit zu informieren.

Wie das lokale Portal 035 berichtet, drangen Polizeibeamte bereits in den frühen Morgenstunden in die Amtsräume der Stadtverwaltung von Nova Gradiska ein. Polizeifahrzeuge wurden zudem vor dem Gebäude der örtlichen Tourismusgemeinschaft sowie vor den Wohnhäusern mehrerer Stadtverwaltungsmitarbeiter und des Bürgermeisters gesichtet. Von offizieller Seite gab es bislang weder von der Polizeidirektion noch von der Stadtverwaltung oder der Tourismusgemeinschaft eine Stellungnahme zu den Vorgängen.

Bürgermeister festgenommen

Nach inoffiziellen Informationen befindet sich unter den Festgenommenen auch der Bürgermeister von Nova Gradiska, Vinko Grgic. Ihm wird vorgeworfen, von Gastronomiebetreibern der Region Bestechungsgelder gefordert zu haben, die nach bisherigem Kenntnisstand jedoch nicht gezahlt wurden. Zudem steht er unter Verdacht, bei der Vergabe städtischer Grundstücke Begünstigungen gewährt und im Gegenzug für die Sicherstellung öffentlicher Aufträge Bestechungsgelder in Form von Wahlkampfspenden angenommen zu haben.

Für Bürgermeister Grgic, der in der Vergangenheit durch die Spende einer Marienstatue an die örtliche Kirche bekannt wurde, ist es nicht die erste Festnahme wegen Korruptionsverdachts. Die Ermittlungen konzentrieren sich nach vorliegenden Informationen besonders auf seine mutmaßlichen Forderungen gegenüber Gastronomen aus der Region Nova Gradiska.

Weitere Ermittlungen

Die Ermittlungsmaßnahmen erstreckten sich am Morgen auch auf Dinka Matijevic, die Leiterin der Tourismusgemeinschaft von Nova Gradiska. Ihr Wohnhaus sowie ihr Büro wurden durchsucht. Nach derzeitigem Stand wurde sie jedoch nicht festgenommen. Die Ermittler beschlagnahmten auf richterliche Anordnung ihr Mobiltelefon und ihren Computer und durchsuchten ihre Privaträume sowie Geschäftsräumlichkeiten.

Ein weiterer Verdachtspunkt gegen Grgic betrifft die Verpachtung städtischer Grundstücke. Er soll günstige Pachtkonditionen gewährt haben, wobei die begünstigten Unternehmer im Gegenzug seiner Firma die Realisierung von Projekten auf diesen Flächen ermöglicht haben sollen. Die Ermittler gehen davon aus, über Beweise zu verfügen, dass Grgic Bestechungsgelder als Wahlkampfspenden entgegennahm und im Gegenzug die Vergabe von Aufträgen beeinflusste.

Bei einer telefonischen Anfrage im Büro des Bürgermeisters wurde mitgeteilt, dass Grgic derzeit nicht erreichbar sei. Man verwies auf die Möglichkeit einer schriftlichen Anfrage, die inzwischen gestellt wurde.

Die aktuellen Festnahmen und Beweissicherungen werden im Auftrag der USKOK von Spezialeinheiten der Polizei durchgeführt. Die Maßnahmen richten sich gegen mehrere Personen in den Regionen Nova Gradiska, Slavonski Brod und Zagreb, denen Korruptionsdelikte zur Last gelegt werden.

Nach Abschluss der Vernehmungen will die Staatsanwaltschaft über das weitere Vorgehen entscheiden und die Öffentlichkeit informieren.