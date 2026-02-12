Von Trump begnadigt: Kapitol-Stürmer wegen Kindesmissbrauch verurteilt

Andrew Paul Johnson, ein vom Kapitol-Sturm bekannter und später von Trump begnadigter Mann, wurde am Dienstag in Florida wegen schwerwiegender Sexualverbrechen an Kindern schuldig gesprochen. Das Urteil umfasst fünf Anklagepunkte, darunter der Missbrauch eines Kindes unter 12 Jahren und eines weiteren unter 16 Jahren sowie obszöne Zurschaustellung, wie zuerst von NPR berichtet wurde. Lediglich in einem Anklagepunkt – der elektronischen Übermittlung jugendgefährdender Inhalte – sprach ihn die Jury frei.

Walter Forgie, leitender stellvertretender Staatsanwalt im fünften Gerichtsbezirk Floridas, erklärte, dass Johnson mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe rechnen müsse. Das genaue Strafmaß werde zu einem späteren Zeitpunkt verkündet.

Die Ermittlungen begannen im Juli, als das Sheriff-Büro des Bezirks Hernando in Florida einen Bericht erhielt, wonach „zwei Jugendliche über mehrere Monate hinweg Opfer obszöner Handlungen geworden waren“. Laut Ermittlungsunterlagen entdeckte die Mutter eines der Kinder „unangemessene“ Discord-Nachrichten, die Johnson – ihr ehemaliger Lebensgefährte, der zeitweise bei ihnen gewohnt hatte – an ihren Sohn geschickt hatte. Bei der Befragung gab der Junge an, Johnson habe ihn zwischen April und Oktober 2024 dreimal „missbraucht“, beginnend im Alter von elf Jahren.

Kapitol-Verbindung

Johnson gehörte zu den rund 1.500 Angeklagten des Kapitol-Sturms, denen Trump zu Beginn seiner Amtszeit eine Begnadigung gewährte. Obwohl der Ex-Präsident wiederholt über Entschädigungszahlungen an die Beteiligten des tödlichen Angriffs gesprochen hatte, erhielt bisher niemand eine solche Zahlung. Allerdings stimmte Trumps Regierung laut Washington Post zu, der Familie einer während der Belagerung von der Polizei erschossenen Frau fast 5 Millionen Dollar zu zahlen.

Laut NBC News bezeichnete sich Johnson selbst als „Amerikanischer Terrorist“ und „Stolzer J6er“. Die Behörden werfen ihm vor, sich stundenlang an „ordnungswidrigem und störendem Verhalten“ beteiligt zu haben, nachdem er durch ein Fenster ins Kapitol eingedrungen war und andere Randalierer ermutigt hatte, seinem Beispiel zu folgen. Im April 2024 bekannte er sich in Anklagepunkten im Zusammenhang mit dem Kapitol-Sturm schuldig, versuchte jedoch später erfolglos, dieses Geständnis zurückzuziehen.

Manipulative Taktik

Besonders perfide: Laut Polizeidokumenten soll Johnson einem seiner Opfer erzählt haben, „er sei für die Erstürmung des Kapitols begnadigt worden und würde als ‚Jan 6er‘ 10 Millionen Dollar erhalten“. Er versprach dem Jungen, ihn „in sein Testament aufzunehmen, damit er das übrig gebliebene Geld bekomme“. Die Ermittler vermuten, dass diese Taktik dazu diente, das Kind vom Preisgeben der Missbrauchshandlungen abzuhalten.

Johnson wurde im August in Tennessee festgenommen und nach Florida überstellt.

Er plädierte auf nicht schuldig.