Studienbeihilfe: Wer diese Dezemberfrist verpasst, kann viel Geld verlieren

Für Studierende in Österreich läuft eine wichtige Frist: Wer bis 15. Dezember 2026 Studienbeihilfe beantragt, kann bei bestehendem Anspruch rückwirkend Geld ab September erhalten. Spätere Anträge sind weiterhin möglich – allerdings können dadurch mehrere Monatszahlungen verloren gehen. Auch Nebenjob und Weihnachtsgeld verdienen einen genauen Blick.

Ein vereinfachtes Beispiel zeigt, was auf dem Spiel steht: Wer seit September Anspruch auf monatlich 400 Euro hätte und rechtzeitig beantragt, kann die Förderung grundsätzlich ab diesem Monat erhalten. Erfolgt der Antrag erst im Jänner 2027, wirkt er grundsätzlich erst ab Jänner. Für September bis Dezember würden in diesem Beispiel insgesamt 1.600 Euro fehlen.

Die 400 Euro sind eine Rechenannahme. Wie viel Studienbeihilfe tatsächlich zusteht, wird individuell berechnet.

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Was bis 15. Dezember erledigt sein muss

Die Antragsfrist für das Wintersemester 2026/27 läuft vom 20. September bis einschließlich 15. Dezember. Entscheidend ist die rechtzeitige Einbringung: Der Onlineantrag muss spätestens am letzten Tag der Frist übermittelt oder der ausgefüllte Papierformularantrag nachweislich der Post übergeben werden.

Ein Antrag per E-Mail ist nicht zulässig und daher unwirksam. Auch eine Nachricht über das Kontaktformular der Behörde ersetzt die Antragstellung nicht. Online steht dafür das offizielle Verfahren mit ID Austria zur Verfügung.

Fehlende Unterlagen können über die vorgesehene Nachreichfunktion ergänzt werden. Klärt bei offenen Belegen frühzeitig mit der Stipendienstelle, wie ihr euren Antrag rechtzeitig einbringt. Nachreichfristen der Behörde müssen ebenfalls eingehalten werden.

Wie viel Geld möglich ist

Die Höhe hängt unter anderem vom Einkommen, der familiären Situation, dem Alter und der Wohnsituation ab. Auch Studienverlauf und Studienerfolg sind für den Anspruch relevant. Einen einheitlichen Betrag für alle Studierenden gibt es deshalb nicht.

Wer vor dem Studium beziehungsweise Beihilfenbezug bereits längere Zeit gearbeitet hat, sollte die Studienbeihilfe nach Selbsterhalt prüfen. Dafür sind grundsätzlich mindestens vier Jahre Selbsterhalt mit jährlich mindestens 11.000 Euro Einkommen nach den maßgeblichen Berechnungsregeln erforderlich.

Bei dieser Förderungsform wird das Einkommen der Eltern nicht berücksichtigt. Die Behörde nennt für 2026/27 monatliche Höchstbeträge von 1.111 Euro, ab dem vollendeten 27. Lebensjahr 1.151 Euro. Weitere Erhöhungen oder Kürzungen sind möglich; Altersgrenzen und sonstige Anspruchsvoraussetzungen bleiben zu beachten.

Auch ohne österreichischen Pass kann ein Anspruch bestehen

Studienbeihilfe ist nicht ausschließlich österreichischen Staatsbürgern vorbehalten. Auch EU- und EWR-Bürger sowie bestimmte Drittstaatsangehörige können bei Erfüllung der gesetzlichen Gleichstellungsvoraussetzungen anspruchsberechtigt sein.

Relevant können etwa ein Daueraufenthaltsrecht oder bestimmte familiäre und berufliche Konstellationen sein. Eine Zulassung zum Studium allein begründet jedoch noch keinen Anspruch. Die zuständige Stipendienstelle prüft die persönlichen Voraussetzungen.

Nebenjob und Weihnachtsgeld richtig einrechnen

Arbeiten neben dem Studium ist grundsätzlich möglich. Für das Kalenderjahr 2026 beträgt die Zuverdienstgrenze 17.677 Euro. Wird die Beihilfe nicht das ganze Kalenderjahr bezogen, verringert sich diese Grenze entsprechend den Bezugsmonaten.

Maßgeblich ist das Einkommen im Sinne des Studienförderungsgesetzes, nicht einfach der Nettolohn am Konto. Weihnachts- und Urlaubsgeld zählen grundsätzlich im Auszahlungsmonat. Eine Überschreitung kann eine nachträgliche Kürzung und Rückforderung auslösen.

Auch der Bezugsbeginn sollte deshalb zur eigenen Situation passen. Wer etwa im September noch voll berufstätig war, kann einen späteren Beginn beantragen, um Rückforderungen zu vermeiden. Rechtzeitig einzureichen bleibt dennoch wichtig.

Nicht alle müssen jedes Jahr neu beantragen

Wurde Studienbeihilfe für zwei Semester bewilligt, erfolgt die neuerliche Antragstellung im sogenannten Systemantragsverfahren grundsätzlich automatisch durch die Behörde. Benötigte Unterlagen müssen trotzdem nachgereicht werden.

Nach einem Studienwechsel, einem Wechsel der Bildungseinrichtung oder nach dem Ende einer Beurlaubung kann ein neuer persönlicher Antrag erforderlich sein. Prüft deshalb euren Bescheid und die Mitteilungen der Stipendienstelle.

Wenn sich die finanzielle Situation verändert hat

Ist beispielsweise das Einkommen der Eltern erheblich gesunken, kann ein Abänderungsantrag sinnvoll sein. Innerhalb der Antragsfrist kann die Anpassung auf den Beginn des Zuerkennungszeitraums zurückwirken, außerhalb grundsätzlich erst auf den Antragsmonat.

Bewahrt die Bestätigung der Antragstellung auf und kontrolliert regelmäßig eure Behördenpost. Wer seine Voraussetzungen jetzt klärt, hat noch Zeit, offene Unterlagen und Fragen vor dem 15. Dezember zu erledigen.