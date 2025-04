Teslas Chef gegen Trumps Zoll-Pläne

Der Musk-Trump-Importzölle-Konflikt spitzt sich zu. Trotz persönlicher Intervention des Tesla-Chefs hält der US-Präsident unbeirrt an seiner umstrittenen Zollpolitik fest.

Ungeachtet der eindringlichen Bitten des einflussreichen Tesla-Vorstandschefs Elon Musk hält der amerikanische Präsident Donald Trump unbeirrt an seinen neuen Importzöllen fest. Wie Recherchen der „Washington Post“ auf Basis vertraulicher Quellen ergaben, wandte sich der Tech-Magnat persönlich an Trump, um eine Abkehr von der umstrittenen Zollpolitik zu erreichen. Trotz der Intervention des Milliardärs und trotz erheblicher Kursverluste an den Börsen bekräftigte der Präsident am Montag seinen wirtschaftspolitischen Kurs und wies Forderungen nach einer Aussetzung der Zölle zurück.

Der Technologie-Unternehmer, der sich im Verlauf der letzten Monate zu einem finanzkräftigen Unterstützer und Verbündeten des Präsidenten entwickelt hatte, nutzte am Wochenende seine eigene Kommunikationsplattform X für öffentliche Kritik an Trumps Wirtschaftsberater Peter Navarro. Einen Tag später teilte Musk auf derselben Plattform eine Videoaufnahme des Wirtschaftswissenschaftlers Milton Friedman, in welcher dieser die positiven Effekte des globalen Handels am Beispiel der internationalen Produktionskette eines Bleistifts verdeutlicht. Parallel dazu kritisierte Elon Musks Bruder Kimbal auf X die präsidialen Zollmaßnahmen als dauerhafte finanzielle Belastung für amerikanische Konsumenten.

Reaktion des Weißen Hauses

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, reagierte auf die Berichterstattung mit dem Hinweis, der Präsident versammle bewusst Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Konzepten um sich. Sobald Trump jedoch eine Entscheidung getroffen habe, würden alle Beteiligten diese mittragen, erklärte sie gegenüber der Zeitung. Musk, der Medienberichte häufig dementiert, hat sich zu dieser Darstellung bislang nicht geäußert.

Branchenauswirkungen eingeschätzt

Nach Einschätzung von Industrieexperten dürfte der Elektrofahrzeughersteller Tesla von den Trumpschen Zollerhöhungen weniger stark betroffen sein als traditionelle amerikanische Automobilproduzenten. Letztere sind stärker auf internationale Komponenten angewiesen und importieren teilweise komplette Fahrzeuge in die Vereinigten Staaten.

Ein Rückgang der Konsumausgaben würde allerdings auch den Elektroautopionier Tesla in Mitleidenschaft ziehen.

