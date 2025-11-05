Tödliche Müllabfuhr: Mitarbeiter gerät unter Müllwagen und stirbt

Ein 27-jähriger Mitarbeiter der Müllabfuhr kam bei einem tragischen Arbeitsunfall in Baden-Württemberg ums Leben. Der Vorfall ereignete sich am Dienstagvormittag in Emmingen-Liptingen, als der junge Mann von einem rückwärtsfahrenden Müllfahrzeug erfasst wurde.

Die Konstanzer Polizei teilte mit, dass die genauen Umstände des Unglücks derzeit noch nicht geklärt sind. Für den verunglückten Arbeiter kam jede Hilfe zu spät – er erlag seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Der 49-jährige Fahrer des Müllwagens erlitt einen Schock.

Laufende Ermittlungen

Mit der Aufklärung des tödlichen Zwischenfalls wurde die Verkehrspolizei beauftragt, die nun die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang führt.