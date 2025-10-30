Tödlicher Unfall auf Baustelle: 4,5-Tonnen-Betonplatte begräbt Arbeiter

Dramatische Szenen auf dem voestalpine-Gelände: Ein tonnenschweres Betonelement löste sich plötzlich und begrub einen 49-jährigen Bauarbeiter unter sich.

Ein tödlicher Arbeitsunfall ereignete sich am Mittwoch auf einer Baustelle im Werksgelände der voestalpine in Linz. Ein 49-jähriger Mann aus Linz mit türkischer Staatsbürgerschaft verlor dabei sein Leben.

Der Unfall geschah gegen 13.30 Uhr, als der Mann für ein externes Unternehmen Bauarbeiten durchführte. Während ein Kran ein massives Hohlbetonelement anhob, löste sich dieses unerwartet aus der Verankerung und kippte im aufgerichteten Zustand in Richtung des Hebefahrzeugs. Der Arbeiter, der sich in diesem Moment zwischen dem Kran und dem 5 mal 2,5 Meter messenden Betonelement befand, wurde von der 4,5 Tonnen schweren Konstruktion erdrückt.

⇢ Waldarbeiter gefangen: Hand zwischen Motorsäge und Baum eingeklemmt



Erfolglose Rettung

Sofort eingeleitete Rettungsmaßnahmen blieben erfolglos. Der 49-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Der Bediener des Krans erlitt einen Schock.